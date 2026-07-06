Se terminó la fiesta mundialista tricolor en Paseo de la Reforma

Todo fue una fiesta hasta que se acabó la fiesta.

Desde las primeras horas de la tarde, una estática comenzó a esparcirse en la intersección de Paseo de la Reforma, Bucareli y avenida de la República.

El ambiente se cargaba poco a poco de un rival poderoso, un equipo débil que estiraba la liga para hacerse fuerte, relámpagos y el mantra colectivo del “¿Y si sí?”.

Antes del silbatazo, Reforma ya era una enorme pista de baile, batucadas y ráfagas de espuma blanca.

Asistentes a Reforma disfrutaron previo al partido entre espuma y cantos. Karina Tejada

La fanaticada, entregada al Mundial que se repite cada cuatro años, elevó globos gigantes con las figuras de los seleccionados, armó monumentos al baile con el Payaso de rodeo y coreó el beso, beso para que un turista rubio con sombrero norteño sellara una tregua romántica con una joven entre la multitud.

En las aglomeraciones en las megapantallas, los jóvenes impusieron su ley: aunque en los filtros se revisaban mochilas para decomisar alcohol, adentro los muchachos brindaban con latas de cerveza en mano y daban tragos largos a botellas de tequila como si fuera agua.

Cuando las autoridades anunciaron que el Ángel de la Independencia había llegado a su aforo máximo, la marea humana simplemente rompió el cerco policiaco y tomó la glorieta.

A pesar de lo cerrado de la competencia, e incluso en el momento más oscuro, cuando el marcador se puso 2-0 a favor de Inglaterra, la plaza gritó un "Sí se puede" que se vio recompensado con los dos goles que anotó la selección mexicana, provocando que el aire se llenara de humo de bengalas y una densa capa de espuma que cubría los rostros de la euforia.

Aficionados lloraron ante la eliminación de México de este Mundial. Daniel Betanzos

Sin embargo, esta autocelebración se volvió agria conforme avanzaba el reloj y el equipo mexicano ahogaba la esperanza, entregando a la afición minuto a minuto a la desazón que deja la ausencia de una gambeta cuando no se ejecuta una sola pared y falta la idea de un pase filtrado en más de 100 minutos de juego.

Tras el 3-2 definitivo, el panorama cambió por completo.

Muchos comenzaron a alejarse del Ángel cabizbajos, arrastrando los pies junto a montones de basura, latas aplastadas y botes vacíos.

“Pensé que iba a pasar México a la siguiente fase, pero no. Sí, me desilusionó un poquito (...) como que quemaron mucho tiempo pasando la bola entre ellos, como que no se animaban a atacar ni nada”, lamentó Osiel, de 24 años.

A la altura de la calle Dublín, un grupo de alrededor de 100 jóvenes continuaba brincando cubierto de espuma blanca, mientras que frente a la Torre Mayor una chica en hombros ondeaba la bandera mexicana al ritmo de un conjunto norteño improvisado sobre la banqueta.

A un costado de la Diana Cazadora, Ariana, de 34 años, abrazaba a sus dos pequeños hijos.

“¡México dio lo mejor de sí, eso debe bastarnos para sentirnos orgullosos! ¡Viva México!", gritaba.

La noche se disolvió entre la obstinación de la fiesta y el reto del "quiere volar”, que consiste en lanzar a personas por los aires, que fue prohibido por Protección Civil durante la semana pasada.

Hasta personal de limpia participó en el euiere volar, quiere volar Daniel Betanzos

En la esquina de la calle Cozumel, en la colonia Roma Norte, un grupo de muchachos aplicaba la dinámica junto a un Oxxo, mientras una cuadra adelante, afuera de una taquería, un grupo de señores los imitaba entre risas.

Al final, las autoridades, que reportaron un saldo de 35 personas atendidas médicamente por los cuerpos de emergencia, 17 de ellas en el corredor Reforma, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que realizó 13 mil decomisos de alcohol, confirmaron que tres de los atendidos fueron trasladados a hospitales por intoxicación alcohólica.

La fanaticada se retiró en silencio, húmeda, cansada. La fiesta no daba para más.