La SSC presenta los resultados de la estrategia de seguridad correspondientes al mes de agosto

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, subrayó que agosto de 2026 fue el mes con menos homicidios dolosos registrados en la Ciudad de México desde 2006.

En el marco del Informe de Seguridad de agosto de 2026, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el secretario Vázquez Camacho aseguró que la reducción de homicidios dolosos es resultado de la política de seguridad impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a nivel nacional, y de la jefa de Gobierno Brugada Molina, en la Ciudad de México.

La Estrategia de Seguridad implementada en la capital del país ha permitido consolidar la tendencia a la baja en los homicidios dolosos, subrayó Pablo Vázquez.

La Estrategia de Reducción de Homicidios ha permitido focalizar la respuesta institucional en los lugares, grupos, personas y conflictos que producen violencia. A partir de labores de inteligencia, se realizan intervenciones específicas que abarcan la detención de objetivos prioritarios, el desmantelamiento de espacios generadores de violencia, operativos interinstitucionales en zonas de alta incidencia y la afectación de las fuentes de financiamiento de los grupos generadores de violencia”, expresó .

Vázquez Camacho precisó que entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 12 mil 8 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron más de mil 814 kilogramos de aparente marihuana, 230 kilogramos de probable cocaína, 93 kilogramos de posible metanfetamina y más de 15.3 kilogramos de cristal. También se decomisaron 3 mil 225 armas de fuego, 274 cargadores y 11 mil 220 cartuchos.

Los trabajos de inteligencia, detalló, permitieron detener a mil 438 probables integrantes de grupos delictivos y desarticular 46 células criminales con operaciones en la Ciudad de México.

Tan sólo durante agosto, fueron detenidos 50 presuntos integrantes de la Unión Tepito y la Anti-Unión Tepito. Además, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina, se cumplimentaron 423 órdenes de aprehensión y reaprehensión entre octubre de 2024 y agosto de este año. De enero a agosto de 2026, la ejecución de estas órdenes aumentó más de 150 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

En materia de extorsión, la SSC reportó 411 detenidos desde el inicio de la actual administración, incluidos 19 casos relevantes durante agosto.

Agregó que otras 300 personas han sido detenidas por conductas relacionadas con despojo de inmueble.