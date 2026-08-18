En Tláhuac, infancias con altos niveles de estrés

Las infancias que habitan en la alcaldía Tláhuac, gobernada por la morenista Berenice Hernández Calderón, padecen un alto estrés debido a que en la demarcación no existen los espacios para la recreación de las niñas y niños. Así lo indica un diagnóstico publicado por la misma alcaldía Tláhuac en la Gaceta Oficial en donde se establece que serían 52 mil 824 infantes afectados.

“En la alcaldía Tláhuac, el mayor rezago se presenta en la carencia de tiempo para el ocio y el descanso (51.6%); esta problemática se refleja en las niñas y niños de la alcaldía, la falta de juego, tiempo libre y ocio, genera una infancia con altos niveles de estrés. “La población potencial se calcula en 52 mil 824 niñas y niños que habitan en la alcaldía.

El problema detectado es la falta de espacios para la recreación de las niñas y niños, el derecho humano afectado es el de la recreación”, indica el diagnóstico. En el caso de las niñas, la problemática se agudiza porque también padecen discriminación. “A esto se suma que las niñas principalmente son un grupo social e históricamente discriminado, en diversas formas de exclusión, discriminación y desigualdad estructural que se superponen y se potencian entre sí”, señala. Incluso, niñas no acuden a la escuela por dedicarse a tareas del hogar, agrega el diagnóstico.

“Muchas niñas no asisten de manera regular a la escuela por dedicarse a tareas del hogar y a menudo por motivos económicos y familiares”, señala. Se establece que la desigualdad de género estructural impacta sus derechos. “1.⁠ ⁠Grupo Discriminado: Las niñas son un grupo históricamente discriminado que padece exclusión y desigualdad. 2.⁠ ⁠Impacto en Derechos: Esta desigualdad se manifiesta en una menor participación en actividades de ocio y educación. 3.⁠ ⁠Carga Doméstica: Muchas niñas dejan de asistir a la escuela o limitan su tiempo libre por ser asignadas a tareas del hogar, lo que afecta su desarrollo”, indica. Y se reconoce que es necesario ofrecer más actividades culturales y recreativas a las infancias, en particular, a las niñas.

“Las actividades culturales y recreativas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo integral de las niñas y los niños. Estas iniciativas no solo fomentan la creatividad, sino que también contribuyen al fortalecimiento de habilidades sociales y al crecimiento emocional, proporcionando un entorno propicio para su formación como individuos plenos y participativos en la sociedad.

“En un entorno urbano dinámico como el que presenta Tláhuac, estas actividades se convierten en herramientas esenciales para promover valores, construir identidad y facilitar el desarrollo de competencias sociales desde edades tempranas”, indica.

Como parte de sus acciones para contrarrestar el fenómeno, la alcaldía Tláhuac repartió unos 6 mil juguetes como parte del Día de Reyes, Tláhuac se ubica en el extremo sur oriente de la Ciudad de México y comparte límites territoriales con municipios mexiquenses como Ixtapaluca y Chalco y con alcaldías capitalinas como Milpa Alta y Xochimilco.

Has sido escenario de tragedias históricas como el linchamiento de dos policías federales en San Juan Ixtayopan en 2004 y el colapso de un tramo del viaducto elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro en 2021 que dejó 26 personas fallecidas y más de cien lesionadas.