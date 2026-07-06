Fuertes lluvias dejan 24 árboles caídos y afectaciones en varias alcaldías capitalinas
Para este martes se espera que continúen las lluvias en la capital, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
La lluvia de este lunes provocó la caída de 24 árboles, 7 encharcamientos y un cortocircuito, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos.
Para las 22:00 horas, la lluvia más intensa se registró en el pueblo de Santo Tomás Ajusco en donde se habían acumulado 13.25 milímetros o 13.25 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.
La mayoría de los encharcamientos ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa.
En San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un árbol de unos 15 metros cayó sobre un vehículo y tiró un poste con cableado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
También cayeron árboles y ramas en alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, entre otras.
Para este martes se espera que continúen las lluvias en la capital, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.