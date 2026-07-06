Fuertes lluvias dejan 24 árboles caídos y afectaciones en varias alcaldías capitalinas

La lluvia de este lunes provocó la caída de 24 árboles, 7 encharcamientos y un cortocircuito, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

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Para las 22:00 horas, la lluvia más intensa se registró en el pueblo de Santo Tomás Ajusco en donde se habían acumulado 13.25 milímetros o 13.25 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

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La mayoría de los encharcamientos ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa.

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En San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un árbol de unos 15 metros cayó sobre un vehículo y tiró un poste con cableado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

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También cayeron árboles y ramas en alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, entre otras.

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Para este martes se espera que continúen las lluvias en la capital, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

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