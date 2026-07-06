Mujeres pelean en Ángel de la Independencia durante transmisión del partido de México

Elementos policiacos detuvieron a tres mujeres identificadas como Yuliana, Arlete y Karla, luego de que sostuvieran una riña en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, tras la derrota de la Selección Mexicana contra Inglaterra.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos se registraron minutos después de que concluyera el encuentro entre México e Inglaterra, resultado que generó frustración entre los asistentes que se congregaron sobre Paseo de la Reforma para seguir el partido en pantallas gigantes y a través de sus dispositivos móviles.

La discusión entre las tres mujeres escaló rápidamente hasta convertirse en un altercado físico, lo que provocó la intervención de policías que resguardaban la zona ante la expectativa de festejos o posibles disturbios por el resultado del partido.

Personal de la Policía de la Ciudad de México logró separar a las involucradas, quienes fueron trasladadas a instalaciones del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Autoridades señalaron que una de ellas fue señalada de robar un teléfono celular durante los festejos, pero las indagatorias que encuentran en desarrollo para deslindar responsabilidades.

Estiman derrama económica de 18 mil mdp en CDMX

Por Jonás López

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que los cinco partidos del Mundial celebrados en la Ciudad de México dejaron una derrama económica de más de 18 mil 818 millones de pesos.

Se trata de unos 4 mil millones de pesos menos que los estimados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) que estimó que la derrama alcanzó 22 mil 678 millones de pesos.

La Coparmex CDMX indicó que los sectores de mayor demanda fueron el comercio, hospedaje, transporte y entretenimiento

Mientras que el gasto promedio por reunión en los hogares capitalinos fue de mil 600 pesos.

La organización patronal detalló que “los cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrados en la Ciudad de México generaron una derrama económica estimada de 18 mil 818 millones 317 mil 94 pesos, derivada del gasto realizado por visitantes nacionales e internacionales, así como por asistentes locales, los sectores de mayor demanda fueron el comercio, hospedaje, transporte y entretenimiento”.

La Coparmex CDMX aclaró que la estimación no incorpora los ingresos por venta de boletos, ya que estos forman parte de los activos comerciales administrados por la FIFA como organizadora del torneo y, por tanto, no representan una derrama que permanezca directamente en la economía de la capital.

La derrama económica no solo se originó en las inmediaciones del estadio Ciudad de México, o los Fan Fest, también se compuso de los festejos y reuniones de cientos de miles de hogares capitalinos en donde el gasto promedio por reunión se ubicó en los mil 600 pesos.

Agregó que “es importante mencionar que las celebraciones realizadas en calles de diversas zonas de la ciudad como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo capitalino, también dejaron un gran beneficio principalmente para el comercio informal, ubicándose en los 2 mil 100 millones de pesos, cifra que no se incluye en la derrama económica oficial por la naturaleza de esta”.

La experiencia mundialista debe aprovecharse para consolidar una estrategia permanente de atracción de eventos internacionales, fortaleciendo la infraestructura, la promoción turística y la competitividad de la Ciudad de México como una de las principales capitales de negocios y entretenimiento del mundo, señaló la Coparmex CDMX.