Janecarlo Lozano intensifica la recuperación vial en GAM

Con una inversión global de 300 millones de pesos destinada a la recuperación de la red vial, la alcaldía Gustavo A. Madero intensificó los trabajos de infraestructura a través del programa “La Calle es Nuestra”.

En esta etapa, el alcalde Janecarlo Lozano entregó la repavimentación de 2 kilómetros en las avenidas Adolfo López Mateos y Guadalupe Victoria, en la zona de Cuautepec, alcanzando un total de 46 vialidades intervenidas durante su administración.

Las obras recientes sumaron 25 mil metros cuadrados de cinta asfáltica renovada desde avenida Puerto Mazatlán hasta el Jardín Madero, con la meta de reencarpetar 80 mil metros cuadrados tan solo en la región de Cuautepec para este año.

En materia de mantenimiento general, la demarcación reporta que entre 2025 y 2026 se han reparado 82 mil 102 baches en 179 colonias, abarcando 582 mil 631 metros cuadrados de vialidades mediante la aplicación de 109 mil 945 toneladas de mezcla asfáltica.

La cobertura del programa incluye colonias como Nueva Atzacoalco, Guadalupe Insurgentes, Residencial Zacatenco, Casas Alemán, Santa Isabel Tola y San Juan de Aragón.

Durante el acto de entrega, en el que estuvo acompañado por vecinos de la zona, Janecarlo Lozano destacó el impacto social que genera la rehabilitación integral de las vías públicas en la demarcación.

“Estamos recuperando las calles porque mejorar una vialidad significa mejorar la vida diaria de las familias. Una calle en buenas condiciones permite llegar más rápido a casa, trasladarse con mayor seguridad y reducir riesgos para quienes caminan, conducen o utilizan bicicleta. Nuestro compromiso es que ninguna colonia se quede fuera de esta transformación”, afirmó el titular de la alcaldía.

Para sostener la capacidad operativa y acelerar la atención de reportes en las colonias priorizadas, la alcaldía fortaleció su parque vehicular con la adquisición de dos trenes completos de pavimentación, cinco bacheadoras y cinco camiones de volteo.

La estrategia gubernamental, que comenzó el pasado mes de abril con la intervención de la avenida Gran Canal en la colonia Casas Alemán, continuará extendiendo sus frentes de trabajo de manera permanente en los puntos con mayor desgaste vial.