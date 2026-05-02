Cuarta rodada infantil 2026 de la SSC reúne a más de 2 mil participantes

En bicicletas, triciclos, patines y monopatines, más de dos mil participantes, en su mayoría niños, disfrutaron de la “Cuarta Rodada Infantil 2026”. La actividad, es organizada cada año por la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para celebrar el Día del Niño y de la Niña.

La rodada arrancó en punto de las 08:30 de la mañana, en la explanada del Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue la salida y meta.

La actividad deportiva y de convivencia, fue encabezada por el Subsecretario de Control de Tránsito, Comisario Jefe Cristian Raymundo Sumano, quien invitó a los asistentes a “mantenerse siempre cerca para proteger a las familias” y hacer equipo para seguir construyendo un futuro más prometedor para los menores de edad en la capital del país.

Foto: SSC

Al llegar a la meta, las niñas, niños y acompañantes recibieron un kit de recuperación además de una medalla y regalos .

Además, al concluir la rodada, los asistentes pudieron disfrutar de una feria lúdica recreativa, en la que pudieron aprender reglas básicas de tránsito para un uso seguro y respetuoso de la vía pública, impartidas por policías de la SSC, además de actividades deportivas.

Durante la jornada, se entregaron juguetes a los menores, en camionetas de la dependencia, adornadas con papeles de colores, globos, acompañados de botargas y personajes alusivos de caricaturas y películas, arios de los niños y niñas aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo.

Foto: SSC

Previo al arranque de la Rodada Infantil 2026, los asistentes disfrutaron de la “Segunda Carrera de Botargas", en la que participaron 30 personajes que hicieron reír a chicos y grandes.

La SSC informó que el ganador de la carrera fue la botarga del dálmata conocido como "Andor 911" del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas; el segundo lugar lo obtuvo “Semaforín”, de la Subsecretaría de Control de Tránsito; y el tercer lugar fue para “Tigre”, de la Policía Auxiliar.

Foto: SSC

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