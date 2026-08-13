Camión de basura cae en socavón recién reparado

Un camión recolector de basura, de la alcaldía Benito Juárez, quedó parcialmente hundido en un socavón que, de acuerdo con vecinos, había sido reparado apenas la noche anterior por personal de la propia demarcación.

El incidente ocurrió la tarde de este jueves sobre la calle Wisconsin, entre Maximino Ávila Camacho y Eje 5, enla colonia Ciudad de los Deportes, cuando el vehículo pesado de limpia circulaba por la zona y la llanta trasera izquierda cayó en el hundimiento.

El camión quedó ladeado y con riesgo de volcarse, lo que generó alarma entre los vecinos. Ante el reporte de emergencia, al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), quienes realizaron las labores para asegurar la unidad.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Con apoyo de una unidad de bomberos, el camión recolector fue remolcado y finalmente retirado del hundimiento, evitando que la situación pasara a mayores.

Vecinos de la zona señalaron su preocupación por las condiciones de la reparación y solicitaron a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez que se realicen trabajos de mayor calidad, utilizando materiales adecuados y resistentes, a fin de evitar que otro vehículo vuelva a caer en el mismo punto.

Los habitantes también pidieron una revisión integral de la zona para descartar nuevos hundimientos, para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas que diariamente circulan por esta vialidad.