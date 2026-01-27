Alistan construcción de la Universidad de las Artes; habrá 19 licenciaturas

Con una inversión cercana a los 390 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México iniciará formalmente en la primera semana de marzo los trabajos de construcción de la nueva Universidad de las Artes, actualmente el proyecto se encuentra en su fase de preparación técnica.

“Estaremos preparando el proyecto entre (lo que resta) de enero y febrero. Para arrancar formalmente la obra en marzo”, detalló el secretario de Obras, Raúl Basulto.

Se proyecta que las obras concluyan a finales de este 2026, para iniciar clases a inicios del 2027.

Estará ubicada en la zona de Plaza Tlaxcoaque, considerada la puerta de entrada al Centro Histórico; la nueva universidad construirá en lo que fueran las instalaciones sitio de memoria de derechos humanos y el viejo edificio de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), “abandonado desde hace varios años”, precisó el secretario de Obras.

Características de la escuela

La nueva Universidad de las Artes contará con capacidad para cuatro mil estudiantes, con instalaciones de 14 mil 200 metros cuadrados, distribuidas en cuatro niveles y un sótano.

Contará con 90 aulas, auditorio, espacios subterráneos, áreas de experimentación, creación artística y terrazas culturales, detalló la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación oficial del proyecto.

Foto: Especial

Subrayó que la Universidad de las Artes representa una política pública de democratización cultural, para atender la saturación que afecta a las universidades de artes existentes.

“En 2024, para la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la UNAM hubo mil 492 solicitudes y solo 50 lugares; en la licenciatura de Arte y Diseño, dos mil 63 aspirantes para 78 espacios. Esto muestra una enorme demanda, pero oportunidades insuficientes”, indicó.

Inscripción a la universidad

Para el ingreso, no será necesario realizar examen de admisión; los interesados sólo deberán demostrar que concluyeron la preparatoria “y atender una convocatoria pública” que se emitirá cada semestre, puntualizó en su oportunidad Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura.

Se podrán cursar 19 licenciaturas con duración de cuatro años en disciplinas como danza, teatro, música, artes visuales y audiovisuales, producción, entre otras.

Asimismo, se informó que el complejo estará conectado con el parque elevado que se construye sobre Calzada de Tlalpan, de Tlaxcoaque a Taxqueña, sobre la Línea 2 del Metro.

Foto: Especial

Basulto detalló que habrá una conexión directa desde el parque elevado hacia la Universidad de las Artes, lo que permitirá que la población y los visitantes ingresen al edificio de la Universidad.

“Será un espacio innovador para la creación de vida pública”, explicó Raúl Basulto.

Detalló que la universidad contará con una terraza-mirador con vista hacia la avenida 20 de Noviembre y la Catedral Metropolitana.

Tras la presentación del proyecto arquitectónico, la jefa de Gobierno Clara Brugada firmó el decreto de creación oficial de la Universidad de las Artes, formalizando jurídicamente la nueva universidad.

“La Universidad de las Artes estará al servicio de toda la población que quiera prepararse y formarse. Donde hay arte, hay creación; donde hay creación, hay transformación de la vida y de la ciudad”, concluyó Brugada.

