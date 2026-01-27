Alertan que beneficios del Mundial en CDMX se quedarán en ambulantaje

Los beneficios comerciales del Mundial de fútbol se quedarán en las grandes cadenas comerciales organizadoras y en el ambulantaje, pero casi no permeará para los pequeños establecimientos formales, alertó Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño).

Estimó que el Mundial podría generar hasta 20 por ciento más ventas anuales, lo que de nada les servirá si la derrama se queda en la informalidad.

Por lo que hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a que cree las condiciones para que los alrededor de 300 mil pequeños comercios formales como tiendas de abarrotes y souvenirs, artículos deportivos, fondas y comida rápida, pequeños hoteles, entre otros, se beneficien de la derrama económica mundialista.

Ambulantes absorben ventas

Ambulantes preocupan a comerciantes formales. Especial

En conferencia de prensa, indicó que ya hay evidencia de que en eventos internacionales como el Gran Premio de México las grandes ventas se quedan dentro del autódromo en beneficio de los organizadores, pero afuera de la sede se crean anillos de ambulantaje que absorben el resto de las ventas, mientras que a los pequeños comercios establecidos en las colonias cercanas casi no les llegan los beneficios.

El gran reto para el Gobierno de la Ciudad de México es que no sea el ambulantaje quien levante la copa al final de los partidos”, expresó.

El representante de pequeños comerciantes reconoció que los microempresarios también deben realizar acciones para aprovechar la oportunidad de negocio que significa el mundial.

Indicó que existen grandes retos como la adopción de pagos electrónicos, estrategias de venta en redes sociales, uso de inteligencia artificial, creación de cadenas comerciales aliándose con varios giros, entre otras.

Mercados harán su lucha

Los 340 mercados públicos de la capital emprenderán una campaña para atraer a los turistas a consumir en sus locales.

De manera independiente a los esfuerzos gubernamentales, los locatarios lanzarán una campaña publicitaria en donde ofrecerán las fortalezas de los mercados como su comida, variedad de frutas que muchos turistas no conocen y otros artículos que sólo se adquieren en estos centros de abasto.

Alberto Vargas, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (Monacoso), indicó que los primeros promocionales serán lanzados el próximo jueves en varios idiomas a través de redes sociales y buscarán difundirlos en los diferentes sistemas de transporte.

La estrategia incluye colocar pantallas para transmitir los juegos en vivo y que los mercados se conviertan en pequeños fanfest.

De esa manera vamos a tratar de obtener ventas y esperamos tener un buen éxito para darles vista a los mercados públicos con sus olores, colores y sabores”, dijo.

