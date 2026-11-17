Con ejercicios de obediencia avanzada, detección de objetos y maniobras de búsqueda, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mostraron a la ciudadanía las habilidades de sus binomios caninos durante dos jornadas realizadas en distintos puntos de la capital del país.

Las actividades, organizadas por la Región Naval Central, tuvieron como escenario la Alameda del Sur, en la alcaldía Coyoacán, así como las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde personal naval explicó parte del entrenamiento que reciben los ejemplares para cumplir tareas institucionales.

En el parque de Coyoacán, seis binomios caninos realizaron ejercicios que permitieron observar la coordinación entre los manejadores y sus perros, así como la disciplina necesaria para ejecutar instrucciones y desarrollar operaciones especializadas.

De manera simultánea, integrantes del Departamento Canino de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) desplegaron cinco binomios en las instalaciones del AICM, donde aproximadamente 240 personas presenciaron las demostraciones y conocieron las funciones que desempeñan estos equipos dentro de la institución.

Durante las exhibiciones, los ejemplares ejecutaron maniobras de localización mediante cajas de designación, ejercicios de obediencia y procedimientos de detección, actividades que forman parte de su preparación operativa.

Además de mostrar sus capacidades, los marinos permitieron que niñas, niños y adultos interactuaran con los animales bajo supervisión, como parte de una estrategia de proximidad social orientada a fortalecer la relación entre las Fuerzas Armadas y la población.

La dependencia naval informó que ambas jornadas contaron con personal encargado de seguridad, logística y coordinación operativa, además de especialistas veterinarios responsables de vigilar las condiciones físicas de los ejemplares.

Para evitar afectaciones a su salud, los perros tuvieron periodos de descanso, acceso permanente a hidratación y supervisión médica durante su participaci

La Semar precisó que, antes de realizar las exhibiciones, se analizaron diferentes espacios públicos de la capital, tomando en cuenta la concentración de personas, accesibilidad, condiciones ambientales y medidas de seguridad.