Respaldan facultades de la Guardia Nacional en inspección ambiental tras operativo en Sinaloa

La intervención de la Guardia Nacional en tareas de inspección y vigilancia de recursos naturales quedó demostrada tras un operativo desplegado en la zona costera de Mazatlán, Sinaloa. En la acción coordinada con la Profepa, Semarnat y autoridades municipales, las corporaciones inspeccionaron permisos de la zona federal marítimo terrestre, lo que derivó en el retiro de sombrillas, mesas y sillas instaladas de manera irregular por prestadores de servicios que carecían de las autorizaciones correspondientes o incumplían sus concesiones.

A partir de este despliegue, el Partido Verde Ecologista de México resaltó la trascendencia de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado, la cual faculta a las autoridades ambientales a solicitar el auxilio de la corporación federal para proteger los ecosistemas y garantizar que el aprovechamiento de las áreas naturales se realice bajo un marco de orden e estricto apego a la ley. El instituto político subrayó que la participación de las fuerzas de seguridad mediante convenios de colaboración fortalece la capacidad operativa en territorio frente a posibles afectaciones ambientales.

Al respecto, la representación partidista enfatizó que la articulación entre dependencias resulta indispensable para responder ante conductas irregulares y vigilar de forma permanente los espacios protegidos. “Este caso demuestra la importancia de contar con mecanismos que permitan una actuación conjunta de las instituciones”, sostuvo el instituto verde, al tiempo que reafirmó que la incorporación de la Guardia Nacional constituye una herramienta clave para consolidar la protección ecológica, reducir riesgos de invasión en zonas federales y garantizar un desarrollo sustentable en las costas del país.