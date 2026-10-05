Inauguran más de 100 kilómetros de Senderos de Paz en la alcaldía Gustavo A. Madero

Como parte de una estrategia integral para combatir la incidencia delictiva mediante la recuperación del espacio público, la alcaldía Gustavo A. Madero alcanzó la cifra de más de 100 kilómetros de "Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza". La iniciativa impulsada por el alcalde Janecarlo Lozano busca transformar zonas deterioradas e iluminar calles, canchas y parques para prevenir la comisión de delitos y brindar entornos dignos a la comunidad.

Dentro de este marco, el alcalde encabezó la inauguración de un nuevo sendero en la colonia Nueva Atzacoalco, donde se intervino un kilómetro sobre la avenida 314. La obra incluyó la colocación de más de 400 luminarias, la rehabilitación integral del camellón con piedra de recinto y plantas de ornato, así como el remozamiento de la cancha deportiva de la zona.

Al encabezar el evento, al que acudieron cerca de 2 mil residentes entre batucadas y muestras culturales, el mandatario destacó la importancia de la ocupación comunitaria frente a la delincuencia. “Cada calle que iluminamos y cada espacio público que recuperamos es un lugar que le quitamos a la delincuencia y se lo devolvemos a las familias. Queremos que nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestras mujeres puedan caminar por calles dignas, iluminadas y seguras”, enfatizó Lozano.

La intervención urbana contempló además la renovación total del kiosco situado frente al mercado Vicente Guerrero para constituir una nueva plaza pública. En sus inmediaciones se colocó un asta bandera y, en la intersección de la avenida 314 con Eduardo Molina, se construyó una fuente danzarina flanqueada por letras monumentales. Con estas acciones, la demarcación apuesta por la prevención social del delito al transformar sitios anteriormente abandonados en puntos permanentes de reunión, deporte y convivencia familiar.