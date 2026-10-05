Activan Alerta Púrpura en La Magdalena Contreras por torrenciales lluvias

Un aguacero cayó en la zona sur poniente de la capital, por lo que por la noche la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura por fuertes lluvias para la alcaldía La Magdalena Contreras.

La Alerta Púrpura es la máxima advertencia por lluvias fuertes superiores a 70 milímetros (mm) o 70 litros por metro cuadrado y durante 2026 es la cuarta ocasión que se activa.

También se activó la Alerta Naranja para Tlalpan y la Amarilla para Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Xochimilco y Milpa Alta.

La dependencia pidió a los habitantes de zonas de inundaciones guardar en bolsas de plástico selladas los documentos importantes, desconectar aparatos eléctricos, evitar cruzar puentes sobre ríos o arroyos con caudales crecidos y seguir las recomendaciones de protección civil.

Para las 21:00 horas, ya se habían acumulado 71.50 mm de lluvia en la zona de Monte Alegre en el Circuito Ajusco en los límites de La Magdalena Contreras y Tlalpan.

Y 48.75 mm en el pueblo de Santo Tomás Ajusco en Tlalpan.

Por la noche ya se habían registrado bajada de aguas broncas en vialidades como Avenida San Jerónimo.