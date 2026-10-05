Retienen 7 días a bebé de pareja triqui en hospital de CDMX; acusan racismo

Una recién nacida, hija de una pareja indígena, fue retenida durante siete días en el Hospital Pediátrico de Peralvillo, en la Ciudad de México, bajo la presunción de una sustracción ilegal; la bebé nació en su domicilio y sus padres no contaban con un certificado de alumbramiento. La menor fue devuelta a sus padres la tarde de ayer, tras una manifestación realizada por el by la realización de pruebas genéticas.

El caso ocurrió luego de que Gabino Santiago y Laura Ramírez, integrantes de la comunidad triqui, acudieran el pasado 27 de septiembre al centro médico para realizarle el tamiz neonatal a su hija, nacida el 24 de septiembre a alrededor de las 20:59 horas. Al no presentar el certificado de alumbramiento, el personal médico notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lo que derivó en la retención de la menor y la apertura de una carpeta de investigación.

A pesar de las sospechas sobre la identidad de la bebé, a la madre se le permitió amamantarla. Sin embargo, la familia no podía llevarla a casa y acusaron un trato indigno por parte de la fiscalía y el hospital.

"No es el trato que merecemos como indígenas", expresó Gabino, el papá de la menor.

En entrevista, Gabino Santiago relató el trato hostil recibido por parte de las autoridades y funcionarios, señalando directamente a una persona identificada como Eulalio Matías.

“Nos dieron un documento que teníamos que traer a la fiscalía [...] Venimos al DIF, DIF nos dijo que esto no era un delito. Nos regresamos otra vez con el fiscal, con el señor Eulalio Matías, y él groseramente nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos. Yo creo que eso no es justo, somos indígenas; seamos indígenas, mujeres, gente grande, gente de la ciudad. Yo creo que no merecemos ese trato”, expresó el padre.

Por su parte, Laura Ramírez compartió la manera en que enfrentó la separación con su bebé y la falta de respuestas claras por parte de las instituciones.

“Me siento muy cansada, no he podido descansar, la preocupación de pues a veces comía a veces no porque decía para cuándo me entregan a mi bebé. [...] Es como si te quitaran un pedazo de ti que te lo alejaran, pero gracias a Dios ya está con nosotros”, señaló la madre.

Respuesta oficial y exigencias de la familia

Especial

La Fiscalía CDMX informó que el pasado 4 de octubre se confirmó la filiación materna mediante un dictamen pericial en genética, lo que permitió que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF CDMX reintegrara a la niña con su madre y brindara acompañamiento para su registro. La institución indicó que la intervención se realizó para salvaguardar el interés superior de la niñez y el derecho a la identidad ante la falta de documentación inicial.

Tras la restitución de la menor, los padres acudieron a presentar una denuncia formal contra los funcionarios del hospital y de la fiscalía por trato discriminatorio. Asimismo, exigen una disculpa pública a las autoridades capitalinas, garantías de no repetición y acciones de concientización sobre la diversidad cultural y el parto domiciliario como práctica común de los pueblos originarios.

La llamarán Diana Laura

Los padres de la menor compartieron con los medios que la bebé será registrada con el nombre de Diana Laura; la pareja ya cuenta con otros dos hijos y negaron haber pasado por una situación como la que enfrentaron con el nacimiento de la menor de sus hijos.