Plantean regular ofertas de empleo difundidas en medios digitales

Para evitar fraudes en el entorno digital, el Congreso local analiza una iniciativa para añadir un capítulo a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México, en materia de regulación de ofertas de empleo difundidas a través de medios digitales y otros medios de difusión.

En sesión virtual de la comisión permanente, la diputada Brenda Ruiz propuso generar un registro de oferentes de empleo en medios digitales de la Ciudad de México, con mecanismos de verificación y supervisión.

Además de dotar a las autoridades de facultades para monitorear ofertas laborales, emitir alertas públicas, recibir denuncias ciudadanas y coordinarse con instancias de seguridad e innovación tecnológica para prevenir conductas fraudulentas.

La iniciativa propone que cualquier persona física o moral que publique una oferta de empleo se debe identificar plenamente, que las vacantes incluyan la descripción del puesto, lugar donde se desempeñará y tipo de contratación, además que se prohíba la publicación de ofertas con información falsa o engañosa.

Si se aprueba en el Congreso local, también quedará prohibido solicitar pagos para participar en procesos de contratación o utilizar requisitos discriminatorios.