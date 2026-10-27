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De Botton reconoce contribución de Multiva y de su directora general

La distinción fue por su contribución para el manejo transparente del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, FIMAS.

Por: Georgina Olson

271026 MRA Comparece Juan Pablo de Botton congreso de la CDMXCiudad de MÃ©xico a 27 de Octubre del 2026Comparecencia ante el pleno del congreso de la Ciudad de MÃ©xico el secretario de AdministraciÃ³n y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton.Foto Mateo Reyes Arellano
Comparece Juan Pablo de Botton en el Congreso de la CDMX.Mateo Reyes Arellano

Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, reconoció a Banco Multiva y a su directora general, Tamara Caballero Velasco, por su contribución para el manejo transparente del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, FIMAS.

“Tamara es una profesional extraordinaria. Multiva nos ayuda a dar fe como fiduciario de que los recursos de FIMAS están siendo manejados con transparencia y de acuerdo al propósito establecido 100% para inversión y no se ha utilizado ni un peso para gasto corriente” dijo de Botton desde tribuna.

271026 MRA Comparece Juan Pablo de Botton congreso de la CDMXCiudad de MÃ©xico a 27 de Octubre del 2026Comparecencia ante el pleno del congreso de la Ciudad de MÃ©xico el secretario de AdministraciÃ³n y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton.Foto Mateo Reyes Arellano
Comparece Juan Pablo de Botton ante el Congreso de la CDMXMateo Reyes Arellano

Y detalló que los recursos de este fideicomiso se han empleado en mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, así como la infraestructura de agua y mejorar la seguridad, condiciones que al mismo tiempo permiten dar mayor certeza a los inversionistas.

El funcionario también reconoció a Tamara Caballero Velasco por ser pionera en su campo y haber sido durante mucho tiempo, la única mujer directora de un banco en México.

Así lo dijo en la comparecencia en Donceles a la que asistieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque, entre muchos otros funcionarios.

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