De Botton reconoce contribución de Multiva y de su directora general

Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, reconoció a Banco Multiva y a su directora general, Tamara Caballero Velasco, por su contribución para el manejo transparente del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, FIMAS.

“Tamara es una profesional extraordinaria. Multiva nos ayuda a dar fe como fiduciario de que los recursos de FIMAS están siendo manejados con transparencia y de acuerdo al propósito establecido 100% para inversión y no se ha utilizado ni un peso para gasto corriente” dijo de Botton desde tribuna.

Comparece Juan Pablo de Botton ante el Congreso de la CDMX Mateo Reyes Arellano

Y detalló que los recursos de este fideicomiso se han empleado en mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, así como la infraestructura de agua y mejorar la seguridad, condiciones que al mismo tiempo permiten dar mayor certeza a los inversionistas.

El funcionario también reconoció a Tamara Caballero Velasco por ser pionera en su campo y haber sido durante mucho tiempo, la única mujer directora de un banco en México.

Así lo dijo en la comparecencia en Donceles a la que asistieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque, entre muchos otros funcionarios.