Recuperan espacios públicos de la colonia Guerrero

Para incentivar la recuperación de espacios en la Colonia Guerrero, la alcaldía Cuauhtémoc ofreció orientación, acompañamiento y el traslado voluntario a albergues a 87 personas en situación de calle, a quienes se les ofreció atención médica.

Las acciones responden a peticiones de los vecinos en la Guerrero, como la que concentra una gran cantidad de personas en situación de calle, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, aseguraron autoridades.

En total, fueron 46 puntos intervenidos donde se brindó atención a 62 hombres y 25 mujeres.

En las intervenciones fue posible retirar 52 toneladas de residuos y triques acumulados en varias zonas Foto: Especial

Además, se retiraron 52 toneladas de residuos y triques acumulados en la zona.

“Hay operativos que se hacen con fuerza. Este se hace con empatía”, expresó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en una serie de menajes publicados en sus redes sociales.

Agregó que se escuchará a las personas desalojadas y se les invitará a aceptar el apoyo y los refugios disponibles de la Ciudad de México, para que puedan acceder a un espacio seguro.

Foto: Especial

“Mientras recuperamos un lugar que representaba un riesgo para la salud y la seguridad de la comunidad”, recalcó.

En el operativo participaron elementos de la Policía Auxiliar Sector 64 Orión, personal de diversas dependencias del Gobierno Central, entre ellos de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sebien) y de Protección Civil.