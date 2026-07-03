Destina SEP más de 5 mil 700 millones de pesos en becas para el Plan Michoacán 

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destina un total de 5 mil 700 millones de pesos en el estado de Michoacán a través del Programa de Becas para el Bienestar. Este presupuesto garantiza el derecho a la educación y la permanencia en las aulas de 842 mil 287 estudiantes de los tres niveles educativos, quienes asisten a 7 mil 75 escuelas públicas de la entidad y reciben atención de 23 mil 599 docentes desde primaria hasta el nivel superior.

El titular de la SEP destacó que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estos apoyos económicos constituyen una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, prevenir la deserción escolar y generar condiciones de bienestar para la niñez y la juventud. Afirmó que la dependencia federal refrenda su compromiso con la transformación del estado, impulsando la educación como el eje estratégico para consolidar comunidades más seguras, justas y con mayores oportunidades para todos.

En el desglose de los apoyos por niveles, se detalló que la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica beneficia actualmente a 332 mil 842 estudiantes de 6 mil 429 centros escolares públicos, con una inversión de 2 mil 700 millones de pesos. Adicionalmente, el funcionario anunció que en agosto próximo esta estrategia sumará a 305 mil 326 alumnas y alumnos de primaria, quienes recibirán por primera vez un pago único anual destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares, lo que implicará una inyección presupuestal de 763.3 millones de pesos.

Por otra parte, la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior respalda a 132 mil 108 jóvenes de 525 planteles públicos con una inversión de mil 300 millones de pesos. En el nivel superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a 16 mil 87 estudiantes de 121 escuelas públicas con un monto de 466.5 millones de pesos. Finalmente, se resaltó la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra de Apoyo para Transporte, una iniciativa presidencial que beneficia a 55 mil 924 alumnos mediante una inversión de 531.3 millones de pesos.