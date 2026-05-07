Centro Histórico CDMX estrena iluminación artística rumbo al Mundial 2026

A poco más de un mes de la justa mundialista, autoridades de la Ciudad de México estrenaron la nueva iluminación del Centro Histórico rumbo al Mundial 2026.

CDMX estrena iluminación en el Centro Histórico rumbo al Mundial

Como parte del proyecto se realizó la instalación de 6 mil 774 luminarias nuevas en 134 calles, cubriendo 57 kilómetros lineales. Esta intervención abarca un total de 239 manzanas, además de siete parques y plazas públicas.

Calles principales como 20 de noviembre, Venustiano Carranza y República de Uruguay, así como espacios como Plaza Loreto, “hoy lucen mucho más iluminadas y seguras”, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al entregar los trabajos concluidos del Programa CH Iluminado.

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Iluminación artística

De manera complementaria, se intervinieron con iluminación artística, 15, edificios históricos y monumentos, en donde se instaló 868 receptores lumínicos, que durante las noches ofrecerán un juego de figuras de especies emblemáticas como la mariposa monarca, además de luces y rayos led que se proyectarán en fachadas.

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Estas aportan un valor estético y cultural que fortalece el sentido de identidad y pertenencia entre la población, al mismo tiempo que se crea un entorno visualmente más atractivo para visitantes nacionales e internacionales, dijo Brugada antes de recorrer la zona en una unidad de Turibús, para disfrutar de la nueva iluminación del corazón de la ciudad.

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Entre los edificios intervenidos se encuentran el templo y antiguo convento de Regina Coeli, el Templo de Santo Domingo, de San Francisco, de San Bernardo, de San Felipe Neri y de Jesús de Nazareno y la Purísima Concepción, así como las parroquias de San Juan de Dios y de Santa María La Redonda, el Museo Vivo del Muralismo, de las Vizcaínas, del Marqués del Apartado y de la Ciudad de México, la plaza de Santo Domingo y los edificios del acervo histórico de notarías de la Ciudad de México y el banco de Londres y de México.

Estrategia de seguridad

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La jefa de Gobierno adelantó además que próximamente presentará la nueva estrategia de seguridad para el Centro Histórico a fin de recibir de la mejor manera a los turistas y visitantes nacionales y extranjeros que lleguen a la Ciudad de México con motivo del Mundial de Fútbol.

La medida forma parte de las cien acciones que su gobierno operará para mejorar la vida cotidiana del Centro Histórico en beneficio de habitantes y de turistas nacionales y extranjeros.

*bb