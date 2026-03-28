Reabren HOY terminal Taxqueña de Tren Ligero por juego México-Portugal

Luego de varios meses de obras, el Servicio de Transporte Eléctricos de la Ciudad de México habilitó este sábado el servicio del Tren Ligero en la estación Taxqueña por el juego amistoso de México-Portugal.

El servicio ya se brinda con la nueva modalidad de dos trenes acoplados para ofrecer mayor capacidad.

Tren ligero Jonás López

Habrá servicio en todas las estaciones del Tren Ligero, excepto en Estadio Azteca.

¿Qué sabemos del México-Portugal?

El partido de México vs Portugal es un juego de preparación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México es anfitrión. No es oficial del Mundial, pero sí sirve para probar el nivel de los equipos.

Tren Ligero Jonás López

Se espera que México lo use para ajustar a los jugadores, ver cómo responde ante un rival europeo fuerte como Portugal que normalmente llega con buen ritmo y jugadores de alto nivel.

El partido es hoy a las 19:00 horas (7 de la noche).

*bb