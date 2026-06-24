Reabre estación Zócalo; Línea 2 del Metro CDMX opera en su totalidad

A casi dos semanas del inicio del Mundial 2026, luego de permanecer cerrada durante casi un mes, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México reabrió este miércoles 24 de junio al público, que concluyó la rehabilitación integral, por lo que la llamada Línea Azul opera al cien por ciento.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la estación reanudó operaciones desde el inicio del servicio, y están en funcionamiento las 24 estaciones.

Metro Zócalo Especial

La reapertura ocurre después de que el Gobierno capitalino prometió que la modernización de la Línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, y es una de las más importantes para la movilidad durante el Mundial, estaría concluida antes de la inauguración del torneo.

Hoy miércoles se reabrió al público

Sin embargo, las obras registraron retrasos y fue hasta este miércoles cuando la ruta quedó completamente habilitada, con la apertura de la estación Zócalo.

Los trabajos de intervención integral de la L-2 se prolongaron durante más de tres meses, con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos.

La reapertura de las estaciones intervenidas se realizó de manera gradual. Apenas el martes la estación Chabacano, que conecta con las líneas 8 y 9, reanudó operaciones, con trabajos inconclusos.

Usuarios señalaron…

Usuarios reportaron escaleras eléctricas fuera de servicio, un elevador inhabilitado y zonas sin pasamanos, mientras cuadrillas de trabajadores continúan laborando en el tramo elevado y en la conexión de rampas con el jardín elevado Tlallipan.

En tanto, el domingo 21 de junio volvieron a operar las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, las cuales fueron entregadas durante un evento encabezadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De acuerdo con autoridades STC Metro, las mejoras realizadas en la Línea 2, que transporta acerca de un millón de personas al día, destacan la sustitución de muros, cristales y pisos, así como la instalación de nuevas luminarias, torniquetes y guías podotáctiles para personas con discapacidad visual.

De los 2 mil 200 millones de pesos destinados a la rehabilitación, dos terceras partes se enfocaron en infraestructura, mantenimiento y recuperación de trenes, mientras que el resto fue destinado a la renovación de instalaciones y espacios en las estaciones.