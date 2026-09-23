Línea 12 del Metro presenta retrasos y desalojos; usuarios reportan aglomeraciones en estaciones

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que conecta de Mixcoac a Tláhuac, presenta este miércoles retrasos y desalojos en varias estaciones, lo que generó aglomeraciones de usuarios en los accesos.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), la marcha lenta de los trenes se debe a una revisión en la zona de vías, realizada como parte de los trabajos de supervisión posteriores al mantenimiento concluido entre el 12 y 14 de septiembre.

“Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 12, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes”, informó el Metro a través de redes sociales.

Estaciones afectadas en la Línea 12

Usuarios reportaron aglomeraciones y retrasos en estaciones como:

Tláhuac

Mixcoac

Atlalilco

Tezonco

Las autoridades pidieron a los pasajeros atender las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y dejar descender a los usuarios antes de ingresar a los vagones.

Las afectaciones se registran poco más de una semana después de que concluyeran los trabajos de mantenimiento en la Línea 12, lo que había implicado el cierre temporal de varias estaciones. El STC aseguró que trabaja para normalizar el servicio en el menor tiempo posible.