Fuerte aguacero impacta poniente de la CDMX

Un aguacero con granizo y tormenta eléctrica cayó este martes en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, aunque también llovió fuerte en Benito Juárez, Xochimilco y Tláhuac.

Avenidas como Revolución, Patriotismo, Insurgentes, San Antonio y Periférico se inundaron, al igual que las inmediaciones del paradero de Mixcoac.

En calles de la alcaldía Cuajimalpa se formaron bajadas de aguas broncas.

También cayeron árboles y ramas en calles de alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Coyoacán, entre otras.

Para las 21:00 horas, la colonia San José de los Cedros en Cuajimalpa era la zona donde se había acumulado más lluvia con 42.75 milímetros o 42.75 litros por metro cuadrado. Le seguía la colonia Cruz Blanca, también en Cuajimalpa, con 34.75.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Naranja para las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa y la Amarilla para el resto de la capital.

Para este miércoles se espera que continúen las lluvias fuertes de entre 50 y 70 mm en la Ciudad de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.