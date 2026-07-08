¿Buscas deshacerte de electrónicos viejos?

El Reciclatrón se mantiene como el programa de la Ciudad de México para promover entre la ciudadanía el correcto manejo, separación y reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos.

Debido a sus componentes, estos desechos requieren un plan de manejo especial para acopiarlos, transportarlos y aprovechar su valor o gestionar su disposición final de manera adecuada y controlada.

Para facilitar la entrega por parte de los ciudadanos, las autoridades mantienen tanto sedes de recolección fijas como un calendario itinerante que recorrerá diversas demarcaciones durante los próximos meses.

Conoce los puntos de recolección del Reciclatrón. Abraham Cruz

La gama de artículos aceptados abarca desde línea blanca y grandes electrodomésticos, hasta del sector de la informática.

También se recolectan componentes de audio, video y entretenimiento, así como pequeños electrodomésticos como aspiradoras, hornos de microondas, ventiladores, planchas.

En contraste, el Reciclatrón no acepta bajo ninguna circunstancia pilas ni baterías de ningún tamaño, focos ahorradores convencionales, lámparas fluorescentes, módems, cableado de la vía pública ni aparatos que se presenten desarmados, rotos o contaminados.