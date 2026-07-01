A proceso por posesión ilícita de petrolífero en Azcapotzalco

Un juez de control vinculó a proceso a José Lenin Sánchez Santos, Gerardo José Fuentes Santana, Gregorio Posadas Santiago y Luis Hernández Roldán por su probable participación en el delito de posesión ilícita de petrolífero.

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La determinación judicial se obtuvo a partir de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con la investigación, las cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles de la alcaldía Azcapotzalco, como parte de acciones coordinadas entre autoridades capitalinas y el Gabinete de Seguridad federal.

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Al momento de la intervención, los ahora imputados presuntamente utilizaban una manguera conectada a un tractocamión y dos contenedores con capacidad de 33 mil 500 litros cada uno, con los que posiblemente llenaban un bidón.

En el lugar también fueron localizados seis bidones de plástico transparente con capacidad de 50 litros, además de otro recipiente de 30 litros que contenía un líquido traslúcido. Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que la sustancia era petrolífero diésel automotriz.

Luego de la detención, las personas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba necesarios para presentar el caso ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, petición que fue concedida por el juez. Además, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.