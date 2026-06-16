En año y medio, delitos de alto impacto disminuyen 33% en CDMX

En lo que va de la actual administración en la Ciudad de México, la comisión de delitos de alto impacto registró una disminución de 33 por ciento, al pasar de 74 casos diarios registrados en septiembre de 2024 a menos de 50 en la actualidad, informó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Precisó que durante los primeros cinco meses de 2026 los delitos de alto impacto disminuyeron 65 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019. Además, las víctimas de homicidio doloso registraron una reducción de 51 por ciento.

Mientras en 2019 se registraban más de cuatro homicidios diarios, actualmente la cifra es de poco más de dos al día.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la estrategia de combate a la delincuencia, que incluye ocho ejes, entre ellos, atención a las causas y presencia en territorio, dijo Brugada Molina durante la presentación del reporte de seguridad a mayo de 2026.

Esta estrategia evita todos los días que, cerca de 100 familias, sufran un robo violento, una agresión o un delito que les cambie la vida, como ocurría en 2019. Pasamos de 148 delitos de alto impacto al día a tener menos de 50. Esta es la verdadera dimensión de los resultados: 100 historias diarias que antes terminaban en tragedia y hoy terminan en tranquilidad”, afirmó.

Asimismo, informó que entre enero y mayo de este año fueron detenidas más de 10 mil 800 personas por su probable participación en delitos de alto impacto, también se desarticularon 41 células delictivas generadoras de violencia.

Captura de líderes criminales

Brugada también reconoció el trabajo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que permitió durante mayo la captura de dos líderes criminales y cinco operadores de grupos delictivos, así como el aseguramiento de aproximadamente una tonelada de droga transportada en un tractocamión.

Entre los detenidos, que enfrentan un proceso judicial, se encuentran Renat N, alias El Daza, identificado como líder de la UJ-40, célula vinculada la Unión Tepito, dedicada al narcomenudeo y extorsión a comerciantes en el Centro Histórico, Tepito y la colonia Morelos, detalló la fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján.

También destacó la captura de Josué “N”, alias “El Pingüino” e integrante de “Los Diablitos”, señalado como operador de un grupo relacionado con robo con violencia, narcomenudeo, extorsión y homicidios, con presencia en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Además, se sumó la detención de David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, líder de “La Choquiza”, organización vinculada también al narcomenudeo, extorsión a transportistas y comerciantes, así como préstamos ilícitos, entre otros.

Alcaldías con más extorsiones

En materia de extorsión, Clara Brugada destacó que desde 2024 se ha detenido a 366 personas relacionadas con este delito o con tentativas de extorsión.

La extorsión busca sembrar miedo, es un delito especial porque los delincuentes necesitan evitar que las víctimas denuncien. Durante mucho tiempo, muchos ciudadanos se sintieron solos frente a la extorsión. Hoy demostramos que no están solos. Cada extorsionador detenido es un mensaje de confianza para comerciantes, empresarios y familias que todos los días salen a ganarse la vida”, sostuvo.

Las alcaldías Cuauhtémoc Gustavo A Madero, Coyoacán, en Venustiano Carranza, Iztapalapa concentran el delito de extorsión.

Cifras de la Fiscalía General de Justicia capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revelan que las 72 órdenes de aprehensión ejecutadas por el delito de extorsión a comerciantes, en su mayoría, se registraron en estas alcaldías, dijo la Fiscal Bertha Alcalde Luján.

Tenemos 72 órdenes de aprehensión cumplimentadas de lo que va de enero a mayo, esto es un aumento de 188 por ciento, si comparamos con 2019 y de 132 por ciento, si comparamos con 2026, es decir, 47 órdenes de detención llevadas a cabo en comparación con 2019 y 41 detenciones más que mayo del año pasado”.

Agregó que desde el inicio de la administración y hasta el 31 de mayo pasado, han sido detenidas 336 personas, por el delito de extorsión y de extorsión en grado tentativa.

Tan sólo en mayo se logró la detención de 12 personas vinculadas a este delito, en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.”

El operativo de movilidad, que incluyó los servicios Ride, Park and Ride, servicio de scooters y bicicletas eléctricas permitió mover o acercar al estadio a más de cien mil personas Foto: Especial

Capacitación contra extorsión

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, reveló que, desde el 13 de abril pasado, cuando se firmó el Pacto Contra la Extorsión entre autoridades y el sector privado, la SSC ha capacitado a más de dos mil personas, pertenecientes a distintos sectores del comercio pequeño, del comercio popular y del sector privado.

Por último, la jefa de Gobierno destacó que, además de la tendencia a la baja en incidencia delictiva, la percepción de inseguridad en la capital muestra una tendencia favorable.

De acuerdo con datos del INEGI, la Ciudad de México acumula dos trimestres consecutivos de mejora, al pasar de 61 a 57 por ciento, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Lo que se revela, expuso el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, en la disminución en la llamada de auxilio registradas en el número de emergencias 9-1-1, de 115 mil 595, entre mayo y enero de este año, “seis mil menos que en el mismo periodo de 2025”, remarcó,

Asimismo, las llamadas improcedentes disminuyeron 18 por ciento, al pasar de nueve mil 526 a siete mil 810 reportes.