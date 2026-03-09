Preparan reformas contra la extorsión en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México enviará un paquete de iniciativas de reformas al Congreso de la Ciudad de México para fortalecer la estrategia contra la extorsión, puesta en marcha en noviembre de 2024.

Entre las propuestas, se busca dotar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con facultades para que participen en la etapa de la investigación complementaria de los procesos que se inicien contra los extorsionadores, de acuerdo con la diputada Rebeca Peralta (PVEM).

En entrevista con Excélsior, la legisladora sostuvo que dotar a la Policía de mayores herramientas legales no significa sustituir funciones, sino fortalecer la coordinación con el Ministerio Público y hacer más eficaz la integración de los casos contra los extorsionadores.

Si queremos resultados distintos frente a un delito que lastima profundamente a comerciantes y familias, debemos respaldar con marco jurídico sólido el trabajo de quienes están en primera línea protegiendo a la ciudadanía”, dijo.

Agregó que en el Congreso están a la espera de estas iniciativas del Ejecutivo, pero destacó la importancia de que incluyan la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar este flagelo.

Sostuvo que se trata de un proyecto integral que involucra a la ciudadanía, empresarios y sectores productivos.

El 16 de febrero pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración presentará un paquete de reformas legislativas y acciones coordinadas con distintos sectores sociales para fortalecer la prevención y denuncia de este delito.

Consultado al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez, dijo:

Todos los niveles en todos los sectores y en todos los estrados en contra de la extorsión, con un gran trabajo que se va a hacer a nivel territorial. Es una medida, creo yo, también muy importante que va a anunciar la jefa de Gobierno y otro tipo de medidas y de adecuaciones operativas al programa que ya tiene la ciudad”.

Además, señaló que debe haber plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Primero, algo que tenemos que hacer por mandato es armonizar la legislación local, incluso la nueva legislación local que se tiene desde 2025, armonizar a la ley general que se aprobó a nivel federal es un trabajo que tenemos que hacer.

Nos va a permitir afinar el tipo penal que tiene la ciudad, homologar al tipo federal y eso ayuda a que la extorsión se persiga de manera más estandarizada en todo el país. Vamos a estar hablando del mismo lenguaje, federación y gobiernos locales”, puntualizó.

El secretario enfatizó que desde la puesta en marcha de la estrategia antiextorsión se han obtenido resultados positivos, como la disminución de este delito en un 16% en 2025 y el incremento de las detenciones un 30% en el mismo año, cuya cifra incluye el arresto por tentativa de extorsión.

La tentativa, que a veces no se le da la importancia; a veces tiene efectos igual de traumáticos o el mismo impacto que una extorsión consumada y en ambos sentidos estamos trabajando”, dijo.

Y no estamos tomando en cuenta a los generadores de violencia detenidos, que sabemos que también extorsionan, pero quizá los detuvimos por otro delito: por homicidio, por temas de drogas. Entonces, ha habido un incremento importante en detenciones por extorsión. Eso ayuda a que bajen la victimización”, señaló.

De acuerdo a las estadísticas de la SSC CDMX, en 2024 hubo 195 detenidos por extorsión y en 2025 fueron 249, mientras que por tentativa de extorsión fueron nueve y 23, respectivamente.

Con la reforma que también se aprobó de la doctora Claudia Sheinbaum ya este delito se persigue de oficio. Antes tenía que haber una denuncia forzosamente y eso generaba que la gente no se acercara y no se abrieran investigaciones; (hoy) se abren más investigaciones, eso ha derivado en más detenciones. Pero, sin duda, es un tema sensible”, concluyó.

