Tras incidente de Diana Sánchez, Morena pide atender sesiones con seriedad

Después de que el viernes pasado la diputada de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, afín a Morena, se conectó a la sesión virtual de la comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en el mismo momento en que un estilista le cortaba el cabello, escena que generó indignación en redes sociales, el vocero de la bancada de Morena, Paulo García, expresó que se requiere “atender con seriedad las sesiones y comisiones. Hacemos un llamado a todas y todos a hacerlo".

Sobre lo ocurrido con Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria por el Comercio Feminista e Incluyente, García también dijo "tenemos que concentrarnos todas y todos en el trabajo legislativo".

Durante La Chilanguera, a García se le consultó su opinión sobre el comportamiento del diputado Víctor Varela, de Morena, que iba conduciendo mientras atendía la misma sesión virtual, a lo que dijo: "ya cada uno responderá por sus acciones".

El vocero de la bancada de Morena no perdió oportunidad de expresar que, aunque hubo fuertes críticas a la diputada Sánchez Barrios en redes sociales y por parte de columnistas, nadie comentó que los dos diputados del PAN que pertenecen a esa comisión, ni siquiera participaron en esa sesión.

“A mí lo que me llama la atención es que todo lo que se llevó a cabo, el revuelo que hubo, ningún medio de comunicación y ningún opinador retomó que los dos diputados de Acción Nacional, que son parte de la comisión, ni siquiera estaban conectados” dijo García, en referencia a los diputados Lizzette Salgado y Mario Sánchez.

El viernes pasado en la red social X, varios ciudadanos comentaron sobre la diputada Sánchez Barrios: “¿De cuándo acá está permitido pasar asistencia y tomar sesiones del Congreso desde el salón de belleza?” y otro publicó: “¡Legislando desde el salón de belleza!”.

*DRR*