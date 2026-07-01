Lluvia de junio duplicó a la histórica en CDMX: Segiagua

La lluvia que cayó en junio casi duplicó el promedio histórico para este mes, de acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua). La precipitación acumulada que cayó en junio de 2026 fue de 241.27 milímetros (mm), cuando el promedio histórico entre 1982 y 2024 alcanzó 126.12 mm.. Junio de 2026 también superó a junio de 2025 cuando se acumularon 232.34 mm.

Los 241.27 mm de lluvia que cayeron en junio de 2026 serían suficientes para llenar unas 200 veces el Estadio Azteca.

En lo que va del 2026, la lluvia acumulada también ha duplicado el promedio histórico para los primeros semestres.

Mientras que del 1 de enero al 30 de junio el promedio histórico entre 1982 y 2024 alcanzó los 224.68 mm, en el primer semestre de 2026 ya se acumularon 453.55 mm, de acuerdo con los datos de Segiagua. El primer semestre de 2026 también superó al mismo lapso de 2025 cuando se acumularon 355.63 mm.

Se espera un julio muy lluvioso

Julio también se espera que sea un mes lluvioso, ya que los pronósticos indican que, al menos, 22 días tendrán precipitaciones.