Iztacalco fortalece regularización de negocios para prevenir extorsiones

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, instaló el Gabinete de Verificación, un mecanismo de coordinación interinstitucional que busca fortalecer la regularización de establecimientos mercantiles, brindar acompañamiento al sector empresarial y prevenir actos de extorsión. La iniciativa fue puesta en marcha el 7 de julio de 2026, como parte del esfuerzo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México.

Desde su primera sesión, realizada el 13 de julio, se han llevado a cabo más de 50 reuniones de trabajo con las áreas que integran el gabinete, en las que se invita a empresarios y responsables de establecimientos a revisar su situación y mantener en orden la documentación necesaria para operar.

Como parte del procedimiento, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos envía invitaciones a los responsables de los negocios para que, en un plazo de tres días hábiles, conozcan los requisitos correspondientes y puedan iniciar su proceso de regularización. La medida tiene un carácter preventivo y busca que los particulares puedan corregir voluntariamente posibles omisiones antes de una visita de verificación.

Posteriormente, los responsables firman una carta compromiso para concluir su regularización en un periodo de hasta 10 días hábiles, con el objetivo de subsanar las irregularidades identificadas antes de recurrir a medidas coercitivas.

Entre el 17 de julio y el 1 de octubre se enviaron 343 invitaciones de regularización y se realizaron 71 verificaciones. De estas, 28 correspondieron a espectáculos públicos, 20 a construcciones, siete a establecimientos mercantiles y seis a Protección Civil. Como resultado de estas acciones se registraron 12 suspensiones y siete clausuras.

De manera paralela, la alcaldía implementó el programa “Mi Negocio en Paz”, mediante el cual se ofrece orientación y acompañamiento a los responsables de establecimientos que buscan regularizar sus actividades. Para ello se habilitó un módulo itinerante que recorrió distintas colonias y un módulo fijo en la explanada de la alcaldía.

Hasta el momento, estos módulos han brindado 801 asesorías y atendido a más de mil 448 personas, principalmente en temas relacionados con regularización, uso de suelo, documentación y requisitos para el funcionamiento de los negocios.

La estrategia también contempla reuniones quincenales con representantes de distintos sectores empresariales y de servicios, entre ellos escuelas, clínicas, restaurantes, hoteles, funerarias y empresas industriales, con el propósito de mantener una comunicación permanente y promover el cumplimiento de las obligaciones.

Además, se crearon grupos de WhatsApp con representantes del Gabinete de Verificación y empresarios, a fin de establecer canales de comunicación directa y atención oportuna ante situaciones que pudieran poner en riesgo al sector empresarial.

Con estas acciones, el gobierno de Iztacalco busca que los procesos de verificación también funcionen como herramientas de orientación y prevención, facilitando la regularización de los establecimientos y fortaleciendo una relación directa entre autoridades y sector empresarial.