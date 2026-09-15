Policías ayudan a abuelita con Alzheimer para regresar a su vivienda

Una adulta mayor con Alzheimer fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya que la mujer estaba desorientada en la Central Camionera del Norte, por lo que los policías capitalinos la llevaron a su domicilio.

En la intervención participaron elementos de la Dirección Ejecutiva de la Policía Turística y Diplomática de la SSC, en conjunto con personal del Consejo Ciudadano, quienes estaban desplegados en esa terminal camionera en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante sus labores de atención a visitantes de la capital del país en el Centro de Atención al Turista, los oficiales recibieron una llamada telefónica de colaboradores del Consejo Ciudadano, quienes solicitaron su apoyo para una adulta mayor que se encontraba desorientada en los andenes de la terminal de autobuses, localizada en el Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Magdalena de las Salinas”.

Los policías capitalinos acudieron al lugar donde estaba la mujer, con quien comenzaron a platicar para tranquilizarla y ganarse su confianza, así como saber si necesitaba algún tipo de ayuda.

Reproducir La mujer estaba desorientada en la Central Camionera del Norte

Después de unos minutos, la mujer les mostró una credencial con su dirección, con esa información los policías la llevaron a su hogar, en la alcaldía Benito Juárez.

Los policías de la SSC y el personal del Consejo Ciudadano se dirigieron a una vivienda ubicada en la avenida Xola, colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, donde un hombre de 65 años de edad, quien se identificó como esposo de la adulta mayor, los recibió y agradeció la labor realizada para que su cónyuge pudiera estar nuevamente con él”.

Antes de retirarse, el personal de la SSC y del Consejo Ciudadano le dieron algunas recomendaciones a la familia, para prevenir que la mujer se alejara de nueva cuenta de su hogar.