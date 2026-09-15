Giovanni Gutiérrez llama la unidad en el inicio de las Fiestas Patrias en Coyoacán

En el marco de la ceremonia cívica por el 216 Aniversario de la Independencia de México, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, hizo un llamado fundamental a la cohesión social y política, afirmando que "la unidad no significa pensar igual, la unidad significa caminar hacia un mismo objetivo: que a México le vaya mejor y que las familias coyoacanenses tengan mejores condiciones de vida".

Acompañado por los integrantes del consejo de la alcaldía, directores generales, personal administrativo, trabajadores y vecinos de la demarcación, el funcionario encabezó el acto conmemorativo para dar inicio formal a las festividades patrias en el espacio público local. Durante su discurso ante la comunidad, el titular del gobierno demarcacional enfatizó los principios éticos que deben regir a la función pública, puntualizando que "el patriotismo, desde el gobierno, se demuestra con responsabilidad, honestidad, cercanía, resultados y entender que el poder no es un privilegio, es una responsabilidad".

Gutiérrez Aguilar remarcó que la conmemoración de la gesta independentista debe asumirse como un recordatorio para fortalecer las instituciones diariamente y ponderó la diversidad ideológica como una fortaleza del país. En su mensaje, sostuvo que actualmente la soberanía y la Patria se defienden mediante el combate a la desigualdad, la erradicación de la violencia y la discriminación, la generación de oportunidades sociales y el respeto estricto al marco legal vigente.

Finalmente, el alcalde reafirmó el compromiso operativo de su administración para consolidar una demarcación más segura, limpia, ordenada e incluyente mediante la prestación de servicios públicos eficientes y la dignificación del entorno urbano. Al exhortar a la ciudadanía a mantener viva la identidad nacional y trabajar sin distinciones partidistas en favor de las familias, concluyó que "ser mexicano es estar juntos; ser coyoacanense es trabajar por las familias, siempre del lado de la gente, siempre 24/7, siempre imparables".