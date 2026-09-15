Con medio millón en efectivo, detienen a joven en el Zócalo

Un hombre fue detenido en uno de los filtros instalados para ingresar al Zócalo de la Ciudad de México, esto se debió a que llevaba 500 mil pesos en efectivo, de los que no pudo acreditar la propiedad legal.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encargados de la vigilancia, con motivo del 216° Aniversario del Grito de Independencia, fueron los que detuvieron al joven de 22 años.

Los hechos ocurrieron en las calles República de Chile y Tacuba, colonia Centro, cuando los uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia para garantizar el acceso ordenado a la zona Centro y observaron a un hombre que cargaba una mochila y mostraba una actitud inusual y evasiva, por lo que, en apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva”, detalló la SSC.

Foto: SSC

Fue así como los agentes de la SSC encontraron seis paquetes con billetes de 200 pesos, los cuales estaban dentro de la mochila, así como otros dos paquetes con billetes de 100 pesos ocultos entre su ropa.

La suma total del efectivo fue de 500 mil pesos en efectivo, cantidad cuya procedencia no pudo acreditar.

Por tal motivo, el hombre de 20 años de edad, junto con el efectivo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.