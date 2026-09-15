Decomisan 439 kilos de pirotecnia en estaciones del Metro

Del 1 al 14 de septiembre, elementos de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar aseguraron 439 kilogramos de pirotecnia en la red del Metro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica son estaciones prioritarias durante el dispositivo, éste se mantendrá hasta el 16 de septiembre.

El operativo Cero Pirotecnia contempla vigilancia y control de accesos en las 12 Líneas de la red.

Foto: SSC

El STC recordó que está prohibido ingresar, transportar o comercializar pirotecnia dentro de sus instalaciones, debido al riesgo que representa para el público, el personal y la infraestructura.

Decomiso en marcados

Aproximadamente 120 kilos de pirotecnia fue decomisada en las inmediaciones de los mercados de La Merced y Sonora, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Foto: SGIRPC