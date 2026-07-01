Revisarán protocolos ante manifestaciones tras agresión a buscadoras

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México revisará sus protocolos de actuación y reforzará la capacitación de sus policías en materia de derechos humanos, para garantizar el derecho a la libre manifestación, afirmó el secretario Pablo Vázquez Camacho.

Sus declaraciones ocurrieron tras las agresiones registradas el martes contra madres buscadoras durante una manifestación sobre calzada de Tlalpan, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México previo al partido entre México y Ecuador.

La mejor respuesta que podemos dar desde esta institución es redoblar esfuerzos y poner todas nuestras capacidades de inteligencia e investigación al servicio de la búsqueda y localización de sus seres queridos”, afirmó el jefe de la policía capitalina.

Adelantó que, en los próximos días, sostendrá reuniones con representantes de los colectivos de búsqueda para revisar lo ocurrido, así como reiterar el respaldo institucional a su labor.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Asimismo, el funcionario recordó que las direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos ya investigan la actuación de los elementos que participaron en el operativo y, dijo que en caso de acreditarse irregularidades, “se aplicarán las sanciones correspondientes”.

Sin embargo, Vázquez Camacho sostuvo que el operativo no buscó impedir la manifestación, sino mantener abiertos algunos carriles de Calzada de Tlalpan ante la alta concentración de vehículos y aficionados que se dirigían al estadio.

En ningún momento se dio una instrucción para limitar la libertad de manifestación y de expresión del contingente” remarcó, en una conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Explicó el secretario que la línea de contención instalada por los policías pretendía evitar el bloqueo total de la vialidad, insistió.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Brugada Molina afirmó que en su administración no se ordenará reprimir ninguna protesta.

“Jamás daré una orden para reprimir ninguna expresión pública o movilización, mucho menos si se trata de causas legítimas y pacíficas”, afirmó Brugada, luego de que integrantes de colectivos denunciaran empujones y agresiones por parte de elementos de la SSC cuando intentaban avanzar por calzada de Tlalpan.

Aseguró que antes de la movilización existieron acuerdos con las madres buscadoras para permitir su paso sobre esa vialidad hasta el punto que ellas mismas habían definido, por lo que insistió en que el gobierno capitalino privilegia el diálogo para hacer compatible el derecho a la protesta con la realización de los eventos del Mundial.