Sábado con marcha, manifestaciones y  'serenata' para la selección de Inglaterra en CDMX

Hoy sábado 4 de julio la Ciudad de México tendrá complicaciones viales con una marcha, 14 manifestaciones y al menos 24 de eventos masivos, uno de los que más llama la atención es la concentración de aficionados de la Selección Mexicana que se dirigirán a la zona de Santa Fe para llevar “serenata” a la Selección de Inglaterra previo al encuentro que tendrán el domingo en el Estadio Ciudad de México en los octavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra suma más de 15,000 kilómetros de recorrido en el Mundial 2026. David Olaff

Para que no llegues tarde a tus destinos o que no quedes atrapado entre el tráfico vial, te damos alternativas viales.

MARCHA

Comité Diversex Milpa Alta

A las 14:00 horas partirá de la Explanada Cívica Malacachtepec Momoxco, en Villa Milpa Alta, la Sexta Marcha del Orgullo Milpa Alta 2026, bajo el lema "La diversidad renaciendo en el suelo de conservación". Al finalizar habrá un evento artístico y cultural.

Alternativas viales: Avenida México, Nuevo León, Boulevard José López Portillo y carretera Xochimilco-Oaxtepec.

MANIFESTACIONES

Aficionados de la Selección Mexicana

La delegación de Inglaterra llegó a CDMX para el partido de Octavos de Final ante México en el Mundial 2026. David Olaff

Durante el día. Se concentrarán afuera del Hotel Westin Santa Fe para alentar al Tri previo al partido contra Inglaterra.

Alternativas viales: Autopista México-Toluca, Vasco de Quiroga, Prolongación Reforma y Avenida Tamaulipas.

Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas

9:00 horas. En la estación Hamburgo del Metrobús realizarán un homenaje al líder supremo de Irán, Seyed Ali Jamenei.

Alternativas viales: Insurgentes, Reforma, Circuito Interior y Chapultepec.

Amnistía Internacional México

10:00 horas. En Parque México llevarán a cabo la actividad "Mete un gol por las mujeres buscadoras y llévate tu jersey".

Buscadoras protestan en el Estadio CDMX durante el Mundial

Alternativas viales: Insurgentes, Nuevo León, Baja California y Sonora.

Fuerza Comunitaria

10:30 horas. Asamblea informativa en el Parque Leyes de Reforma, en Iztapalapa.

Alternativas viales: Eje 5 Sur, Ermita Iztapalapa, Guelatao y Canal de San Juan.

Alianza Contra la Desigualdad

11:00 horas. Protesta en el Hemiciclo a Juárez por el Día Global contra la Desigualdad.

Alternativas viales: Eje Central, Balderas, Reforma y Arcos de Belén.

Resistencia Civil Activa y Pacífica

11:00 horas. Se reunirán en el Parque San Andrés, en Coyoacán, para exigir respeto a los derechos humanos y justicia.

Alternativas viales: División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

11:00 horas. Reunión en el Sindicato Mexicano de Electricistas para preparar la marcha del 26 de julio.

Alternativas viales: Reforma, Insurgentes, Circuito Interior y Puente de Alvarado.

Colectiva "Hijas de la Cannabis"

12:00 horas. Evento "Rituales 4:20" en Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis.

Lona instalada por la colectiva Hijas de la Cannabis

Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga, Eje Central y Circunvalación.

Colectivo "LLECA Escuchando la Calle"

13:00 horas. En el plantón de Gobernación realizarán el "Tranny Fest" y por la noche una función de cine para exigir una Ley Integral Trans.

Alternativas viales: Bucareli, Balderas, Reforma y Chapultepec.

Músicos y Artistas por Palestina

13:00 horas. Evento musical frente a la antigua Embajada de Estados Unidos sobre Paseo de la Reforma.

Alternativas viales: Circuito Interior, Río Tíber, Insurgentes y Mariano Escobedo.

Maka Recetas

13:00 horas. Reunirán perros chihuahua afuera de la Embajada Británica para apoyar a la Selección Mexicana rumbo al duelo ante Inglaterra.

Alternativas viales: Circuito Interior, Río Tíber, Sevilla y Florencia.

Asamblea Antimundialista

17:00 horas. Bajo el puente del Estadio Ciudad de México realizarán actividades contra la realización del Mundial 2026.

Organizaciones en apoyo: Cooperativa Acción Comunitaria, Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Vlocke Negro, Frente por la Vivienda Joven, Vecinos de la Obrera Unidos y Cooperativa Comunitaria “Trabajo,Libertad y Autonomía”.

Alternativas viales: Periférico, Acoxpa, Miramontes y Eje 3 Oriente.

Colectiva "Micelias"

18:00 horas. Conversatorio político en la Alameda Central.

Alternativas viales: Eje Central, Hidalgo, Balderas y Paseo de la Reforma.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día. Recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Alternativas viales: División del Norte, Río Churubusco, Universidad y Eje 8 Sur.

EVENTOS MASIVOS

Gigantes del Fútbol

Exposición durante todo el día sobre Paseo de la Reforma.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec e Insurgentes.

Futlán, Tierra de Fútbol

Parque Aztlán 2026: actividades y horarios Foto: Aztlán Feria de Chapultepec

Actividades mundialistas en Parque Aztlán durante todo el día.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico y Ejército Nacional.

DJ's

Presentaciones musicales durante todo el día en el Monumento a la Revolución.

Alternativas viales: Reforma, Insurgentes y Puente de Alvarado.

El Rey León

Funciones a las 16:30 y 20:30 horas en el Teatro Telcel.

Alternativas viales: Río San Joaquín, Ejército Nacional y Mariano Escobedo.

RÜFÜS DU SOL North America 2026

Concierto a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros.

Alternativas viales: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Circuito Interior.

Disney On Ice

Funciones a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas en el Auditorio Nacional.

Alternativas viales: Periférico, Reforma y Ejército Nacional.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Grabaciones desde las 05:00 horas en el Zócalo.

Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga, Eje Central y Circunvalación.

Corredores Turísticos

Recorridos en distintos puntos turísticos desde las 06:00 horas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Pantallas gigantes fueron colocadas entre las jardineras de Avenida Reforma para la proyección del próximo partido de la Selección Mexicana e Inglaterra correspondiente a la Copa del Mundo 2026.FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Graciela López Herrera

Alternativas viales: Circuito Interior, Periférico, Viaducto y Eje Central.

Cierre del Carnaval de San Pedro Tláhuac

Actividades durante todo el día.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, La Turba y Canal de Chalco.

Festivales Futboleros en la CDMX

Pantallas gigantes desde las 10:00 horas en distintos parques y deportivos.

Alternativas viales: Dependerán de cada sede; se recomienda usar Periférico, Circuito Interior y Viaducto.

Expo Cosmetología & Estética

10:00 horas en el WTC.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Viaducto y Xola.

Play Passion

10:00 horas en el Hipódromo de las Américas.

Alternativas viales: Periférico, Conscripto y Ejército Nacional.

Festejo Día del Maestro SEP-SNTE

11:00 horas en la Arena Ciudad de México.

Alternativas viales: Ceylán, Aquiles Serdán y Avenida de las Granjas.

Street Fever 2026

11:00 horas en el WTC.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Viaducto y Patriotismo.

FIFA Fan Festival

11:30 horas en el Zócalo Capitalino.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

10:00 horas en el Monumento a la Madre.

Alternativas viales: Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

Festival Campo Marte 26

Desde las 08:00 horas en Campo Marte.

Alternativas viales: Periférico, Reforma y Ejército Nacional.

Torneo del Carmen

12:00 horas en el Deportivo Oceanía.

Alternativas viales: Circuito Interior, Oceanía y Avenida 608.

Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche

Juegos a las 13:00 y 17:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Alternativas viales: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Avenida Té.

Lucha Libre Profesional

19:30 horas en la Arena Coliseo.

Alternativas viales: Eje Central, República de Perú y Reforma.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

Actividades durante todo el día.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, La Turba y Canal de Chalco.

Fiesta Patronal de Santo Tomás Apóstol

16:00 horas en Santo Tomás Ajusco.

Alternativas viales: Carretera Picacho-Ajusco y México-Ajusco.

Primera Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2026

Desde las 06:00 horas en Expo Santa Fe.

Alternativas viales: Vasco de Quiroga, Prolongación Reforma, Autopista México-Toluca y Avenida Tamaulipas.

Peregrinación al Santuario del Señor de Chalma

22:00 horas. Sale de Santa María Magdalena Atlazolpa rumbo a Chalma.

Alternativas viales: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur y Calzada de la Viga.