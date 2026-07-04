Sábado con marcha, manifestaciones y 'serenata' para la selección de Inglaterra en CDMX
Este sábado 4 de julio habrá complicaciones viales, en la zona de Santa Fe aficionados del TRI se concentrarán afuera de un hotel para llevar ‘serenata’ a la selección inglesa.
Hoy sábado 4 de julio la Ciudad de México tendrá complicaciones viales con una marcha, 14 manifestaciones y al menos 24 de eventos masivos, uno de los que más llama la atención es la concentración de aficionados de la Selección Mexicana que se dirigirán a la zona de Santa Fe para llevar “serenata” a la Selección de Inglaterra previo al encuentro que tendrán el domingo en el Estadio Ciudad de México en los octavos de final del Mundial 2026.
Para que no llegues tarde a tus destinos o que no quedes atrapado entre el tráfico vial, te damos alternativas viales.
MARCHA
Comité Diversex Milpa Alta
A las 14:00 horas partirá de la Explanada Cívica Malacachtepec Momoxco, en Villa Milpa Alta, la Sexta Marcha del Orgullo Milpa Alta 2026, bajo el lema "La diversidad renaciendo en el suelo de conservación". Al finalizar habrá un evento artístico y cultural.
Alternativas viales: Avenida México, Nuevo León, Boulevard José López Portillo y carretera Xochimilco-Oaxtepec.
MANIFESTACIONES
Aficionados de la Selección Mexicana
Durante el día. Se concentrarán afuera del Hotel Westin Santa Fe para alentar al Tri previo al partido contra Inglaterra.
Alternativas viales: Autopista México-Toluca, Vasco de Quiroga, Prolongación Reforma y Avenida Tamaulipas.
Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas
9:00 horas. En la estación Hamburgo del Metrobús realizarán un homenaje al líder supremo de Irán, Seyed Ali Jamenei.
Alternativas viales: Insurgentes, Reforma, Circuito Interior y Chapultepec.
Amnistía Internacional México
10:00 horas. En Parque México llevarán a cabo la actividad "Mete un gol por las mujeres buscadoras y llévate tu jersey".
Alternativas viales: Insurgentes, Nuevo León, Baja California y Sonora.
Fuerza Comunitaria
10:30 horas. Asamblea informativa en el Parque Leyes de Reforma, en Iztapalapa.
Alternativas viales: Eje 5 Sur, Ermita Iztapalapa, Guelatao y Canal de San Juan.
Alianza Contra la Desigualdad
11:00 horas. Protesta en el Hemiciclo a Juárez por el Día Global contra la Desigualdad.
Alternativas viales: Eje Central, Balderas, Reforma y Arcos de Belén.
Resistencia Civil Activa y Pacífica
11:00 horas. Se reunirán en el Parque San Andrés, en Coyoacán, para exigir respeto a los derechos humanos y justicia.
Alternativas viales: División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Río Churubusco y Eje 8 Sur.
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
11:00 horas. Reunión en el Sindicato Mexicano de Electricistas para preparar la marcha del 26 de julio.
Alternativas viales: Reforma, Insurgentes, Circuito Interior y Puente de Alvarado.
Colectiva "Hijas de la Cannabis"
12:00 horas. Evento "Rituales 4:20" en Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis.
Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga, Eje Central y Circunvalación.
Colectivo "LLECA Escuchando la Calle"
13:00 horas. En el plantón de Gobernación realizarán el "Tranny Fest" y por la noche una función de cine para exigir una Ley Integral Trans.
Alternativas viales: Bucareli, Balderas, Reforma y Chapultepec.
Músicos y Artistas por Palestina
13:00 horas. Evento musical frente a la antigua Embajada de Estados Unidos sobre Paseo de la Reforma.
Alternativas viales: Circuito Interior, Río Tíber, Insurgentes y Mariano Escobedo.
Maka Recetas
13:00 horas. Reunirán perros chihuahua afuera de la Embajada Británica para apoyar a la Selección Mexicana rumbo al duelo ante Inglaterra.
Alternativas viales: Circuito Interior, Río Tíber, Sevilla y Florencia.
Asamblea Antimundialista
17:00 horas. Bajo el puente del Estadio Ciudad de México realizarán actividades contra la realización del Mundial 2026.
Organizaciones en apoyo: Cooperativa Acción Comunitaria, Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Vlocke Negro, Frente por la Vivienda Joven, Vecinos de la Obrera Unidos y Cooperativa Comunitaria “Trabajo,Libertad y Autonomía”.
Alternativas viales: Periférico, Acoxpa, Miramontes y Eje 3 Oriente.
Colectiva "Micelias"
18:00 horas. Conversatorio político en la Alameda Central.
Alternativas viales: Eje Central, Hidalgo, Balderas y Paseo de la Reforma.
Movimiento de Regeneración Sindical
Durante el día. Recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Alternativas viales: División del Norte, Río Churubusco, Universidad y Eje 8 Sur.
EVENTOS MASIVOS
Gigantes del Fútbol
Exposición durante todo el día sobre Paseo de la Reforma.
Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec e Insurgentes.
Futlán, Tierra de Fútbol
Actividades mundialistas en Parque Aztlán durante todo el día.
Alternativas viales: Constituyentes, Periférico y Ejército Nacional.
DJ's
Presentaciones musicales durante todo el día en el Monumento a la Revolución.
Alternativas viales: Reforma, Insurgentes y Puente de Alvarado.
El Rey León
Funciones a las 16:30 y 20:30 horas en el Teatro Telcel.
Alternativas viales: Río San Joaquín, Ejército Nacional y Mariano Escobedo.
RÜFÜS DU SOL North America 2026
Concierto a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros.
Alternativas viales: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Circuito Interior.
Disney On Ice
Funciones a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas en el Auditorio Nacional.
Alternativas viales: Periférico, Reforma y Ejército Nacional.
Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"
Grabaciones desde las 05:00 horas en el Zócalo.
Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga, Eje Central y Circunvalación.
Corredores Turísticos
Recorridos en distintos puntos turísticos desde las 06:00 horas.
Alternativas viales: Circuito Interior, Periférico, Viaducto y Eje Central.
Cierre del Carnaval de San Pedro Tláhuac
Actividades durante todo el día.
Alternativas viales: Avenida Tláhuac, La Turba y Canal de Chalco.
Festivales Futboleros en la CDMX
Pantallas gigantes desde las 10:00 horas en distintos parques y deportivos.
Alternativas viales: Dependerán de cada sede; se recomienda usar Periférico, Circuito Interior y Viaducto.
Expo Cosmetología & Estética
10:00 horas en el WTC.
Alternativas viales: Insurgentes Sur, Viaducto y Xola.
Play Passion
10:00 horas en el Hipódromo de las Américas.
Alternativas viales: Periférico, Conscripto y Ejército Nacional.
Festejo Día del Maestro SEP-SNTE
11:00 horas en la Arena Ciudad de México.
Alternativas viales: Ceylán, Aquiles Serdán y Avenida de las Granjas.
Street Fever 2026
11:00 horas en el WTC.
Alternativas viales: Insurgentes Sur, Viaducto y Patriotismo.
FIFA Fan Festival
11:30 horas en el Zócalo Capitalino.
Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.
México Aquí, "El lugar donde todo México converge"
10:00 horas en el Monumento a la Madre.
Alternativas viales: Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.
Festival Campo Marte 26
Desde las 08:00 horas en Campo Marte.
Alternativas viales: Periférico, Reforma y Ejército Nacional.
Torneo del Carmen
12:00 horas en el Deportivo Oceanía.
Alternativas viales: Circuito Interior, Oceanía y Avenida 608.
Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche
Juegos a las 13:00 y 17:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú.
Alternativas viales: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Avenida Té.
Lucha Libre Profesional
19:30 horas en la Arena Coliseo.
Alternativas viales: Eje Central, República de Perú y Reforma.
70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac
Actividades durante todo el día.
Alternativas viales: Avenida Tláhuac, La Turba y Canal de Chalco.
Fiesta Patronal de Santo Tomás Apóstol
16:00 horas en Santo Tomás Ajusco.
Alternativas viales: Carretera Picacho-Ajusco y México-Ajusco.
Primera Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2026
Desde las 06:00 horas en Expo Santa Fe.
Alternativas viales: Vasco de Quiroga, Prolongación Reforma, Autopista México-Toluca y Avenida Tamaulipas.
Peregrinación al Santuario del Señor de Chalma
22:00 horas. Sale de Santa María Magdalena Atlazolpa rumbo a Chalma.
Alternativas viales: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur y Calzada de la Viga.