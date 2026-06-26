Podan árbol Laureano para evitar incendio por descargas eléctricas

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó trabajos de poda menor en el laurel de la india conocido como Laureano, de 23 metros de altura ubicado en la calle Miguel Laurent 48, colonia Tlacoquemécatl del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

Los cual se realizó tras detectarse que una rama del árbol patrimonial hacía contacto con líneas de media tensión.

Para evitar riesgo de incendio del árbol y salvaguardar la integridad de las personas que circulan debajo del ejemplar centenario, se realizaron labores para liberar el cableado “mediante una reducción mínima del follaje, equivalente a menos del cinco por ciento de la copa del árbol”.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina afirmó que no se registraron afectaciones en ramas estructurales.

Laureano fue declarado patrimonio natural e histórico de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2025, tras una intensa lucha vecinal para salvarlo de daños por desarrollos inmobiliarios.

Según la Sedema, los trabajos se realizaron con estricto apego a la norma ambiental 001 (NADF-001-RNAT-2015) que establece las especificaciones técnicas obligatorias para la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de México.

Las labores concluyeron sin incidencias y sin objeciones por parte de las autoridades y vecinos presentes, quienes, según la dependencia, fueron informados de esta intervención menor.