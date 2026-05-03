Población en situación de calle, sin acceso a la salud

La población en situación de calle en la CDMX, calculada en aproximadamente seis mil personas, carece de un acceso a la salud.

Ni siquiera en casos de emergencia médica se les garantiza la atención, lo que ha llevado a diputados y activistas a exigir un replanteamiento urgente de la estrategia pública para proteger sus derechos fundamentales.

El pasado 18 de abril, el caso de Daniel, un joven de Culiacán menor de 30 años, evidenció la crisis.

Daniel permaneció tirado durante día y medio en la esquina de Cerro de Santa Isabel y Avenida Taxqueña, frente a la Central de Autobuses del Sur.

Con respiración entrecortada y dolor evidente, pidió ayuda a los vecinos, quienes llamaron repetidamente a los servicios de emergencia.

“Está muy mal desde ayer”, narró una vecina.

Ella relató que, aunque una ambulancia llegó, los paramédicos se negaron a trasladarlo al ver su condición de indigencia. No fue sino hasta que casi dos días después que una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana finalmente lo subió a una camilla.

Sin embargo, uno de los paramédicos comentó “ya está agonizando” y explicó que eran pocas las posibilidades de que sobreviviera.

Esta situación se repitió en la alcaldía Iztacalco, donde vecinos señalaron en redes sociales a un joven que, tras golpearse la cabeza, pasó dos días en la banqueta.

Pese a que patrullas y ambulancias pasaban por el lugar, ninguna unidad accedió a trasladarlo hasta que, tras la presión vecinal, personal de la alcaldía intervino el lunes 27 de abril.

“En general no se los llevan (las ambulancias) es una realidad, porque además sucede que, aunque la ambulancia accediera a llevárselos, a veces en el hospital no los reciben”, contó a Excélsior el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Royfid Torrres.

En noviembre del año pasado, el legislador presentó en Donceles la iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, que contempla la expedición gratuita de documentos de identidad para esta población, programas sociales para acceso a trabajo, salud, vivienda, alimentación y políticas sociales para su reinserción.

EL IMPACTO

Luis Enrique Hernández, director de la asociación civil El Caracol, explicó que el vivir en el espacio público genera un deterioro físico y mental acelerado debido a la falta de sueño, el consumo de sustancias y los niveles de violencia a los que están expuestos.

“(Sufren) laceraciones en su cuerpo, lesiones en la cabeza, sufren un deterioro físico y mental que depende de los niveles de violencia a los que estén expuestos”, destacó.

El Caracol informa de forma permanente a esta población los riesgos de consumir diversos tipos de drogas y aprender a detectar los síntomas físicos de alerta, que requieren atención médica inmediata.

Hernández apuntó que, aunque existe un protocolo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) que enuncia el derecho a la salud, no hay una estrategia específica.

Detalló que, en general, el problema es que las ambulancias no se los quieren llevar porque no hay una persona responsable que se haga cargo de la canalización a los hospitales y después no hay quien se quede con ellos si son internados en un hospital.

La asociación ha tenido que fungir como “familia social” para lograr ingresos hospitalarios, aunque su capacidad operativa es limitada.

“Allí explicamos que ‘somos su familia social’ y podemos darle seguimiento en determinados horarios. Explicamos que no podemos estar 24/7 como lo hacen los familiares, pues tenemos muchas actividades que atender, pero sí estamos al pendiente y podemos ir en ciertos horarios”, indicó Hernández.

Hernández enfatizó que se requiere incluir a esta población en la Ley del Sistema Público de Cuidados y activar el centro de valoración en Coruña para articular traslados institucionales.

Agregó que dos acciones que puede poner en marcha de inmediato la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

“Monitorear a distintos grupos de personas en situación de calle (a través de las brigadas que tiene la dependencia) y detectar a las personas que tengan más deterioro en su salud y ofrecerles atención”, subrayó.