Pipa impacta rosticería en CDMX; siniestro provocó sólo daños materiales

Una pipa de agua se estrelló contra la rosticería que forma parte de una panadería ubicada cerca del cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Tláhuac, en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía Iztapalapa.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el siniestro vial provocó daños en el establecimiento. Como medida preventiva se realizó el cierre de un tanque de gas de 2 mil 200 litros de capacidad que abastecía de combustible a la rosticería.

“Una pipa de agua con capacidad para 40 mil litros, pero que circulaba vacía, se impactó contra una panadería; sin lesionados”, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio a atender la emergencia.

Atendimos el choque de un tráiler contra un local comercial en la colonia Santa Barbara. Informo que no se reportan personas lesionadas y realizamos labores para liberar la circulación”, informó en su cuenta de X el director de los vulcanos, Juan Manuel Pérez Cova.