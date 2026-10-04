Partido Verde impulsa Fiscalía de la Mujer en CDMX

Ante las dificultades que enfrentan mujeres víctimas de violencia para denunciar y acceder a la justicia, el Partido Verde propuso crear una Fiscalía de la Mujer en la Ciudad de México.

La iniciativa, impulsada en el Congreso capitalino y respaldada por Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde en la capital, plantea establecer una institución especializada en investigar y atender delitos cometidos contra las mujeres. Sesma Suárez señaló que combatir la violencia de género requiere instituciones con capacidad para brindar atención sensible, profesional y con perspectiva de género.

La propuesta contempla que la nueva Fiscalía tenga autonomía técnica y operativa, además de personal especializado en investigación criminal, atención a víctimas y procuración de justicia. El objetivo es agilizar la atención de las denuncias y ofrecer acompañamiento a las víctimas durante las distintas etapas del proceso, evitando prácticas que puedan generar una nueva revictimización.

“El acceso a la justicia no debe representar un nuevo obstáculo para las mujeres que han sido víctimas de violencia. Necesitamos instituciones capaces de responder con sensibilidad, profesionalismo y resultados”, afirmó Sesma Suárez. La iniciativa también propone capacitación permanente para el personal en materia de derechos humanos, igualdad de género y atención especializada.

De acuerdo con el planteamiento, estas acciones permitirían facilitar la presentación de denuncias, fortalecer la confianza en las instituciones y brindar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia.

El Partido Verde sostuvo que la creación de una Fiscalía especializada contribuiría a fortalecer la respuesta institucional ante la violencia de género y garantizar un acceso efectivo a la justicia. Sesma Suárez afirmó que continuará respaldando propuestas encaminadas a proteger a las mujeres y avanzar hacia una Ciudad de México más segura y libre de violencia.