Habitantes de diversas colonias entregaron un oficio al Congreso de la Ciudad de México para pedir que se reponga el proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo, “garantizando una participación ciudadana auténtica, informada, deliberativa y con incidencia efectiva”.

“Lo que estamos pidiendo al Congreso, a la presidenta de la Mesa Directiva —diputada Olivia Garza— y a los diputados y a la jefa de Gobierno —Clara Brugada— es que repongan todo el proceso, porque no están contemplando la visión ciudadana: en el PGD hablan de la participación ciudadana, pero en los hechos el documento lo hicieron atrás de un escritorio, no tomaron en cuenta a los vecinos, a los Copacos (habitantes que fungen como enlace entre los ciudadanos y el gobierno), a los pueblos, a los barrios”, dijo en entrevista José Luis Matabuena, abogado y vecino de la alcaldía Benito Juárez.

Nunca hicieron una consulta indígena —del PGD— como lo mandata el protocolo, siempre fueron consultas amañadas con puros acarreados”, comentó uno de los manifestantes, Ángel Méndez, de Santa Úrsula Coapa.

En el documento que entregaron al Congreso local, los manifestantes solicitaron que las consultas sobre el PGD se lleven a cabo en las mil 851 unidades territoriales que hay en la ciudad.

“Pues no es suficiente realizar foros generales o reuniones concentradas en determinados puntos de la ciudad: las condiciones de cada territorio son distintas (...)”, dice el documento.

Morena busca aprobar el PGD antes de concluir el periodo ordinario

Ante la intención de la bancada de Morena —liderada por Xóchitl Bravo— de aprobar el dictamen antes de que concluya el periodo ordinario, Matabuena advirtió que el partido oficialista asumirá un alto costo político, recordándoles que su mayoría legislativa es para representar a la ciudadanía y no un “cheque en blanco” para servirse.

Y detalló que un aspecto preocupante del PGD es que establece que “hay 209 mil bienes abandonados en la ciudad y hay un déficit de 600 mil viviendas, y si se relacionan ambas cifras con el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle México (POZMVM), ¿qué busca el gobierno? ¿Subastar los bienes abandonados? (…) están viendo a la ciudad como un negocio”.

Vecinos cuestionan el ordenamiento metropolitano y el predial

Pedro Mangevil, vecino de la colonia Roma, calificó como “tremendo” que las autoridades mientan sobre el POZMVM al negar un alza al predial, cuando el documento vinculante establece equiparar el valor catastral con el comercial; señaló que engañar así a la población debería considerarse casi un delito.

El documento que entregaron ayer tiene la firma de 400 personas y Copacos.

Excélsior publicó ayer que Olivia Garza considera fundamental diseñar una ruta de dictaminación del PGD que incluya foros de consulta con la ciudadanía, pues el documento que llegó al Congreso local es completamente distinto al que se consultó a la población a principios de año.

*mcam