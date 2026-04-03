Rebasan Ley Seca en Iztapalapa con venta de alcohol en viviendas

En calles aledañas a la Macroplaza de Iztapalapa persiste la venta clandestina de bebidas alcohólicas al interior de viviendas particulares durante la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo; una de las celebraciones religiosas más concurridas del país, recientemente reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En vialidades como 16 de septiembre, paralela al circuito de la plaza, vecinos colocaron cartulinas en puertas y fachadas para anunciar la venta de pulque natural y “curados” de distintos sabores, práctica que contraviene la Ley Seca impuesta por las autoridades de la demarcación, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas los días 2 y 3 de abril, de las 00:00 a las 23:59 horas.

En los hechos, la medida fue rebasada, pues la comercialización de alcohol se mantuvo visible para transeúntes, aunque con mecanismos discrecionales.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

En algunos domicilios, las puertas permanecían cerradas y el acceso se realizaba mediante señas o contraseñas, como pudo documentar Imagen,

Uno de estos casos se registró en el número 26 de la calle 16 de septiembre, donde un hombre tocó tres veces la puerta antes de ingresar, minutos después salió con un galón de líquido.

Al ser cuestionado, aseguró que se trataba de “aguamiel”, aunque se retiró rápidamente del lugar.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

De acuerdo con la normativa, las sanciones por incumplir la Ley Seca pueden superar los 282 mil pesos; sin embargo, durante el recorrido no se observaron acciones contra quienes infringían la disposición, especialmente al tratarse de inmuebles particulares.

Personal de la alcaldía reconoció las limitaciones para sancionar estos casos. “Cuando llegamos, guardan los productos y no se puede sancionar”, señalaron.

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