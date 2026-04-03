Con más de seis décadas de historia, el viacrucis de Santa Fe se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas en la alcaldía Álvaro Obregón, donde año con año vecinas y vecinos participan en una representación que trasciende lo religioso para convertirse en un ejercicio de identidad y convivencia comunitaria. En esta edición se registró una afluencia aproximada de 4,500 personas y saldo blanco en todas las procesiones realizadas en la demarcación.

Organizado por el grupo parroquial Gregorio López, este viacrucis ha sido transmitido de generación en generación, involucrando a familias enteras que encuentran en esta tradición un espacio de participación desde la infancia. “Es una fe que viene desde generaciones atrás”, comparte Martha Olmos Olvera, tesorera del grupo, al destacar que la permanencia de esta práctica se sostiene en el compromiso colectivo.

Álvaro Obregón refrenda su fe con el Viacrucis de Santa Fe en su edición 62; saldo blanco y más de 4 mil 500 asistentes Excélsior

Más allá de la representación, quienes participan dedican semanas de preparación y organización. “No es un juego, implica tiempo, dinero y esfuerzo”, señala, al explicar que el grupo no solo escenifica, sino que también impulsa actividades orientadas a fortalecer los valores y la unión entre la comunidad.

Este trabajo conjunto se refleja en la integración constante de jóvenes, quienes se suman a la organización y aseguran la continuidad de una tradición viva, en la que la colaboración y el sentido de pertenencia son fundamentales.

En este contexto, la alcaldía Álvaro Obregón implementó el Operativo Especial de Semana Santa, impulsado por el alcalde Javier López Casarín, el cual se lleva a cabo del 30 de marzo al 12 de abril, con el objetivo de reforzar la vigilancia en espacios religiosos, zonas de esparcimiento, vialidades principales y puntos de alta afluencia dentro de la demarcación.

De manera especial, los días 2 y 3 de abril (jueves y viernes santos) se realizó un despliegue reforzado en zonas como Santa Fe, Cehuayo, San Bartolo, Santa Rosa y San Ángel, donde se registra mayor concentración de personas, extendiendo el operativo del viernes santo hasta las 20:00 horas.

En Álvaro Obregón, estas expresiones no solo preservan la tradición, sino que también reflejan el trabajo cotidiano de una comunidad que, desde distintos espacios, sigue construyendo comunidad.

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