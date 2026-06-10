PVEM propone ampliar usos del agua tratada en la Ciudad de México

El Partido Verde Ecologista de México impulsa una estrategia enfocada en ampliar el uso y aprovechamiento de agua residual tratada, para reducir el desperdicio de agua y garantizar un manejo más sustentable del recurso en la Ciudad de México.

Jesús Sesma Suárez, dirigente del PVEM en la capital, expresó que la crisis hídrica “exige medidas concretas que permitan fomentar su reutilización en actividades que no requieren agua potable”.

Expuso que la adopción de nuevas tecnologías y sistemas de tratamiento es fundamental para avanzar hacia un modelo más eficiente en el manejo del recurso.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Entre las acciones planteadas se encuentra ampliar las obligaciones para que establecimientos con alto consumo de agua, como hoteles, tiendas departamentales y comercios de autoservicio, para que incorporen plantas de tratamiento que faciliten la reutilización del agua en labores de limpieza, mantenimiento y riego de áreas verdes.

El objetivo de estas estrategias es incrementar el número de espacios que contribuyan al ahorro de agua dentro de la ciudad.

El PVEM dio a conocer que, aunque ya existen disposiciones para algunos inmuebles de gran tamaño, todavía hay sectores que permanecen fuera de estas medidas, pese a su elevado consumo.

Es por esa razón que sostienen un compromiso de “impulsar políticas orientadas al cuidado de los recursos naturales, el fortalecimiento de la cultura de reutilización del agua y la construcción de una ciudad más sustentable para las próximas generaciones”.