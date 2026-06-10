GAM emerge como posible escenario presidencial durante el Mundial 2026

A unas horas del arranque del Mundial 2026, en distintos espacios políticos de la capital comienza a tomar fuerza una versión que coloca a la alcaldía Gustavo A. Madero, gobernada por Janecarlo Lozano, como uno de los posibles escenarios para una aparición pública de la presidenta Claudia Sheinbaum vinculada a la justa deportiva.

La posibilidad no resulta fortuita. Entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México, únicamente Iztapalapa y Gustavo A. Madero decidieron destinar recursos propios para desarrollar actividades paralelas que permitan acercar la experiencia mundialista a la población que no podrá asistir a los estadios.

En el caso de GAM, el alcalde Janecarlo Lozano promovió la creación del Estadio GAM 2026, un espacio temporal que durante 39 días ofrecerá transmisiones de los partidos, actividades recreativas, conciertos y eventos deportivos de acceso gratuito.

La estrategia forma parte de una visión que la administración local denomina “Mundial Social”, orientada a democratizar el acceso a una de las celebraciones deportivas más importantes del planeta y extender sus beneficios a colonias populares.

Con la Basílica de Guadalupe como uno de los principales polos turísticos del país y una agenda propia para la Copa del Mundo, Gustavo A. Madero se perfila como un punto de referencia dentro de las actividades paralelas al torneo.