Capturan a venezolano por robo a vivienda en Jardines del Pedregal

Un hombre de origen venezolano, identificado como Juan Manuel “N” de 29 años, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión, al ser señalado como presunto participante en el robo a una vivienda de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, ocurrido el pasado 17 de abril bajo la modalidad conocida como “La Patrona”.

Este modus operandi consiste en engañar a empleados domésticos o personal de servicio mediante llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por los propietarios del inmueble para convencerlos de entregar dinero, joyas u objetos de valor.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó en su cuenta de X que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados tras el atraco, con los que los policías obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación del sospechoso.

Con esos elementos, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control la orden de aprehensión, la cual fue concedida.

Las investigaciones permitieron identificar la zona de movilidad del imputado y, durante un operativo de vigilancia en el cruce de las calles Anconitanos y Piamonteses, en la colonia Primera Victoria, alcaldía Álvaro Obregón, los agentes interceptaron al sujeto y le notificaron el mandamiento judicial.

Juan Manuel “N” fue trasladado a un centro penitenciario y quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

De acuerdo con la SSC, la orden de aprehensión fue librada por el delito de fraude genérico.

Las autoridades señalaron que Juan Manuel “N” cuenta además con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, registrado este año.