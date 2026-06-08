Así operará el nuevo filtro de seguridad en la México-Cuernavaca

En las inmediaciones del acceso carretero de la México-Cuernavaca se instaló desde ayer un punto de revisión de unidades de transporte “con la finalidad de garantizar que los pasajeros no porten objetos aptos para agredir o que pongan en riesgo a los habitantes o visitantes de la capital”.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y detalló que se trata de uno de los operativos que se llevan de manera aleatoria en los accesos carreteros en el marco del Mundial de Futbol 2026.

La secretaría también dio a conocer que el operativo se realiza en coordinación con instancias del gobierno federal y distintas autoridades del gobierno local.

Además de que se tiene el acompañamiento de “organismos garantes de los derechos humanos y el diálogo para que las manifestaciones y expresiones públicas que se realizan se lleven a cabo de manera pacífica y sin afectar a terceros”.