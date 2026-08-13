Juguetona, amigable y sana: Así está la tigresa rescatada en Iztapalapa, CDMX

La tigresa albina rescatada en Iztapalapa el miércoles pasado por autoridades de la Ciudad de México permanece en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde ha sido atendida por expertos.

Así está la tigresa albina rescatada en Iztapalapa. Marco Nájera

La tigresa, de aproximadamente 4 meses de edad, de acuerdo con el personal de la brigada mantiene un buen ánimo y estado de salud. Incluso, se ha mostrado juguetona con el personal, un comportamiento propio de su edad.

Así está la tigresa albina rescatada en Iztapalapa. Marco Nájera

Tiene un peso aproximado de 25 kilogramos y permanecerá en estas instalaciones durante la mañana de este miércoles para después ser entregada a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).