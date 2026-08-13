Caen dos con drogas y armas tras cateo en Iztapalapa

En un operativo conjunto agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional, lograron la detención de dos personas, presuntos miembros de una célula delictiva, dedicada a la venta de droga, así como la desarticulación de un punto de distribución de narcóticos en la alcaldía Iztapalapa.

El despliegue ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Sabadell, en la colonia San Juan Estrella. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el sitio fungía como centro de operación, punto de reunión y bodega para el embalaje y distribución de estupefacientes. Tras obtener las pruebas suficientes, un Juez de Control autorizó el cateo, ejecutado sin violencia y bajo estricto apego a los protocolos de derechos humanos.

Durante la revisión, las autoridades decomisaron un arma de fuego larga, 14 cartuchos útiles, 166 bolsas con presunta marihuana, así como un kilogramo a granel, 63 envoltorios con piedra y 19 dosis de metanfetamina.

Los agentes también se aseguraron dos básculas grameras y una libreta con anotaciones vinculadas a la actividad delictiva.

Los dos detenidos, identificados como Hugo 'N' y Ángel Alejandro 'N' de 22 y 23 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. El predio quedó bajo resguardo oficial y con sellos de clausura mientras continúan las indagatorias.